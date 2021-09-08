Matrix 4 fragmanları yayınlandı! Matrix 4 ne zaman çıkacak?

Matrix 4 fragmanları yayınlandı. Kırmızı ve mavi hapların olduğu seçenekli ekranda hangi hapı seçerseniz farklı bir fragmanla ve görüntülerle karşılaşıyorsunuz. Peki Matrix 4 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...