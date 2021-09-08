Matrix 4 fragmanları yayınlandı! Matrix 4 ne zaman çıkacak?

Matrix 4 fragmanları yayınlandı. Resmi adı "Matrix Resurrections" olan filmden karelerin yer aldığı fragmanı izlemek için mavi ve kırmızı haplardan birini seçmek gerekiyor. Ayrıca Matrix 4 ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı da merak ediliyordu. İlk fragman için tarih verildi.
Matrix 4 Fragmanı
Matrix 4 fragmanlarını izlemek için WhatIsTheMatrix sitesine gitmelisiniz. Görüntülere erişebilmek için Matrix filmiyle ikonikleşmiş olan kırmızı ve mavi haptan birini seçerek fragmanları izleyebilirsiniz. Seçiminizin sonucunda birbirinden farklı görüntüler gösteriliyor.
İlk Fragman 9 Eylül'de
Matrix Resurrections (Matrix 4) ilk resmi fragmanın duyurusu için de kısa bir video paylaşıldı. Videodaki açıklamaya göre "Matrix Resurrections"ın ilk fragmanı 9 Eylül'de Türkiye saati ile 16.00'da paylaşılacak.
Matrix 4 Ne Zaman Yayınlanacak?
Matrix 4, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.
Yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği "Matrix Resurrections"ın oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler yer alıyor.
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