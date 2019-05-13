Matrix 4 Söylentileri Yükseliyor!

Kült bilim-kurgu üçlemesi Matrix'e, dördüncü bir film daha eklenebilir. Üstelik büyük sürprizler de söz konusu...

  • Barış Terun
Matrix 4 Söylentileri Yükseliyor!

1999 yılında beyaz perdede gösterime giren The Matrix, sinema dünyası için tarih değiştiren bir yapım olmayı başarmıştı. Çarpıcı konusu, inanılmaz kurgusu, eşi benzeri görülmeyen aksiyon sahneleri, muazzam öyküsü ve başarılı oyunculukları ile Matrix, tüylerimizi diken diken etmişti. 

Wachowski kardeşlerin yönettiği film, dünyanın en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Matrix'in doğal olarak devam filmleri çekildi... Matrix: Reloaded ve Matrix: Revolutions ilk film kadar gişe hasılatı elde edemese de, maddi açıdan son derece başarılı oldular. 

John Wick 3'ün yönetmeni  Chad Stahleski'ye göre, Wachowski kardeşler dördüncü filmi geliştirmek üzere harekete geçti. Chad Stahleski, Matrix üçlemesinde yapımcılık rolü üstlenmişti. Chad Stahleski, Matrix'in Neo'su Keanu Reeves ile uzun süredir, birlikte çalışıyor.

Keanu Reeves, daha önce yaptığı açıklamalarda "Wachowski kardeşler bu projede varsa, ben de varım. Filmin senaryosunu onlar yazmalı ve Matrix 4'ü bizzat yönetmeliler. Senaryoyu okuyunca kendimi garip hissetmeliyim. Bu benim için büyük bir hediye olur. Neo karakterine bir kez daha ziyarette bulunacağım ve onun gelişimi için çaba göstereceğim. Bir aktör daha ne ister." açıklamasında bulundu.

Matrix 4'ün beyaz perde ile buluşup bulaşmayacağı henüz belli değil. Gerek Wachowski kardeşler, gerekse yapımcı stüdyo Warner Bros, kesin ifadelerde bulunmaktan kaçınıyorlar. Küçük bir hatırlatma: Son filmin ardından 17 yıl geçti.

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