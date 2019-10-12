Matrix 4'e Sürpriz Transfer!
Warner Bros tarihinin en başarılı filmlerinden biri olacağına kesin gözüyle bakılan Matrix 4'ün kadrosuna, önemli bir isim daha katılıyor!
- Barış Terun
Warner Bros - DC filmleri, Marvel Comics - Disney ortaklığı karşısında başarısız dönemler geçirdi. Warner Bros yalnızca Aquaman ve Wonder Woman gibi yapımlarla kayda değer ticari başarılar elde ederken, rakibi her çizgi roman uyarlamasında gişe rekorlarını alt üst etti.
Warner Bros. tarafından duyurulan Matrix 4 ise, şirket açısından büyük başarılara gebe. Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss, bir kez daha filmin baş rol oyuncuları arasında yer alacak. Yapımın yönetmenliğini Lana Wachowski üstlenirken; senaristlik görevlerini ise Aleksandar Hemon ve David Mitchell üstleniyor.
Şimdi de, Matrix 4 ile ilgili yeni bir haber var. Yapımın kötü karakterleri arasına, önemli bir isim katılacak. Aquaman'in en büyük düşmanı olarak kabul edilen Black Manta'yı kısa süre önce beyaz perdede canlandıran Yahya Abdul-Mateen II'nin, Matrix 4 evrenine transfer olması bekleniyor. Yahya Abdul-Mateen II, korku filmi Us (Biz) ve Black Mirror dizisinde de yer alarak, ününe ün katmıştı. Aquaman de, DC Genişletilmiş Evreni'nin ticari açıdan en başarılı filmlerinden biri oldu. Eser, her ne kadar otorite değerlendirmeleri açısından Dark Knight serisinin yanına yaklaşamasa da, 1,5 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde etmeyi başarmıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın