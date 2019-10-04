Mavi Ekranı Çözmenize Yardımcı Olacak 6 İpucu
Windows'ta mavi ekranla karşılaştığınızda sorunu çözmek için ne yapmalısınız? Bu 6 ipucu size yol gösterecek.
Windows 10'da yerini koruyan mavi ekran (veya BSOD - blue screen of death), modern donanımlarda nadir de olsa karşımıza çıkabiliyor. Mavi ekran, işletim sistemi çalışmaya devam edemeyecek düzeyde bir sorun yaşadığında karşınıza çıkıyor. Bu durumda Windows, ayarlarınıza bağlı olarak belleğin bir görüntüsünü diske kaydedip sistemi yeniden başlatıyor.
Mavi ekranın yazılımsal veya donanımsal birçok nedeni olabilir. Aşağıda mavi ekran sorununu çözmeye yönelik birkaç adımları sizlerle paylaşıyoruz.
1. Hata Kodunu Not Edin
Windows 10'un mavi ekranında bir üzgün yüz ve basit bir hata mesajı yer alıyor. Bunların altında bir QR kodu ve bir "durdurma kodu" (stop code bulunuyor). Bu kodu not etmeniz, sorunu bulup gidermede size yardımcı olacaktır. Dilerseniz, telefonunuzla QR kodunu taratarak, direkt olarak Microsoft'un yardım sayfasına gidebilirsiniz.
2. Son Zamanlardaki Değişiklikleri Gözden Geçirin
Mavi ekranlar, çoğu zaman sisteminizde yaptığınız değişikliklerden sonra ortaya çıkarlar. Örneğin yeni bir tarayıcı yüklediyseniz, onu sökerek mavi ekran sorununun çözülüp çözülmediğine bakın. Son yüklenen Windows güncellemelerinden şüpheleniyorsanız, Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Update yolunu izleyin ve Güncelleme geçmişini göster'e tıklayın. Listenin sonraki sayfasında dilediğiniz güncellemeleri kaldırabileceksiniz.
3. Windows ve Sürücü Güncellemelerini Kontrol Edin
Güncellemeler bazen soruna yol açabilse de, Microsoft ve üçüncü partiler çoğunlukla sorunları çözen yamalar yayınlıyorlar. Ayarlar > Güncelleme > Windows Update yolunu izleyin ve bekleyen güncellemeler varsa bunları yükleyip, sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.
Windows Update, aygıt sürücülerini bazen güncellese de, tüm cihazlar buna dahil değil. En güncel cihaz sürücülerini Aygıt Yöneticisi üzerinden veya daha iyisi üretici sayfasından bulup yükleyin.
4. Sistem Geri Yüklemeyi Kulanın
Başlat menüsüne Geri yükleme yazın ve Geri yükleme noktası oluştur'a tıklayın. Açılan pencerede Sistem Geri Yükleme düğmesine tıklayarak sisteminizi daha önceki bir durumuna (sorunun yaşanmadığı bir tarihe) geri yükleyin.
Sistem geri yükleme kişisel dosyalarınızı etkilemeyecek, ancak geri yükleme noktası oluşturulduktan sonra yüklenen sürücüleri ve yazılımları kaldıracaktır. Bu süre içinde kaldırılan programlar da geri dönecektir.
Geri yüklemenin sonrasında mavi ekran sorunu çözülürse, sorun büyük ihtimalle yazılımla ilgilidir.
5. SFC Taraması Yapın
Windows'a dahil edilen SFC adlı komut satırı aracı, hasarlı Windows dosyalarını bularak onarmaya çalışıyor. Win + X'e basın ve Komut Satırı (Yönetici) veya Windows PowerShell (Yönetici) üzerine tıklayın, ardından şunu yazın:
sfc /scannow
Tarama birkaç dakika sürebilir; bittiğinde sonuçları göreceksiniz.
6. Zararlılara Karşı Tarayın
Zararlılar, Windows sistem dosyalarını kurcalayıp bozarak mavi ekrana neden olabilir. Bu tür bir durumdan etkilenmediğinizden emin olmak için Malwarebytes gibi bir araçla sisteminizi tarayın. Malwarebytes'ın ücretsiz sürümü, her tür sahte yazılımı bulup sizin için kaldırabiliyor. Araç sisteminizde bir şey bulursa, temizlik sonrasında PC'nizi yeniden başlatın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
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