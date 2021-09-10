Max Max: Fury Road'un Efsane Arabaları İnternette Satışa Çıktı!

Max Max: Fury Road filmi 2015'te yayınlandığında, genel olarak büyük övgülerle karşılanmıştı. Film, mükemmele yakın bir aksiyon filmi olmasının yanı sıra, şimdiye kadar gördüğümüz en çılgın arabalardan bazılarını da içeriyordu.
Ve şimdi - tabi eğer paranız varsa - bu araçlardan birine sahip olma şansına sahipsiniz. Müzayede evi Lloyds, başlattığı açık artırma ile Max Max: Fury Road'da kullanılan 13 aracı satışa sundu. War Rig, Doof Wagon, Gigahors ve Nux'un arabası da bunların arasında. Daha da iyisi, araçları dünyanın her yerine göndereceklerini söylüyorlar.
Filmdeki arabalar, filmin yönetmeni George Miller ile Babe de dahil olmak üzere birçok projede çalışmış olan yapım tasarımcısı Colin Gibson'ın eseri. Araçların çoğu belirli şekillerde imha edilecekti ve bazıları yalnızca kısmen işlevseldi. Örneğin, Bloomberg'in 2015 tarihli bir öyküsüne göre bazıları yalnızca ters gidebiliyordu.
Açık artırmaya çıkarılan 13 aracın ne durumda olduğu, sürülebilir olup olmadıkları belli değil. Zaten bu araçları kıyametin dışında herhangi bir yerde yol yapmak için kaydettirmeniz pek olası görünmüyor. Bu yüzden araçlar, koleksiyon parçası olmak dışında pek de bir işe yaramayacaktır.
Açık artırma 26 Eylül'de sona eriyor.
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