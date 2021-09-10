Max Max: Fury Road'un Efsane Arabaları İnternette Satışa Çıktı!

Max Max: Fury Road filminde kullanılan 13 farklı araba, sürpriz bir biçimde internette satışa çıktı. Çok paranız varsa, Max Max: Fury Road arabalarından biri ya da hepsi artık sizin olabilir!

Max Max: Fury Road'un Efsane Arabaları Satışta!

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Max Max: Fury Road'un Efsane Arabaları İnternette Satışa Çıktı!
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