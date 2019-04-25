Mayıs 2019 Güncellemesinde "USB Engeli"
Windows 10'un beklenen Mayıs Güncellemesi, sisteminizin bütünlüğü için ilginç bir önlemle gelebilir!
Windows 10'un en son güncellemesini yüklemeye çalışanlar, harici bir USB cihazı veya SD kart takılı iken bunu yapamadıklarını fark ettiler.
Son test aşamalarında olan Mayıs 2019 güncellemesindeki bir sorun, USB cihazları veya SD kartlar bağlıyken sürücülere yanlış harf atanmasına neden olabiliyor. Windows'un harici ve dahili olan, bağlı her sürücüye bir harf atadığının farkındasınızdır. Mayıs 2019 güncellemesini yüklerken bu atamalar değişebiliyor. Sürücü harflerinin değişmesi, can sıkan sorunların doğmasına yol açabiliyor.
Sorunun sadece USB sürücüler gibi çıkartılabilen cihazlarla kısıtlı olmadığının altını çizmek gerekiyor. Microsoft bu yüzden USB sürücüsü bağlı olan cihazlarda güncelleme yüklemeyi kabul etmiyor. Güncellemeyi yüklemek için harici USB cihazlarını veya SD kartları sökmeniz ve sistemi yeniden başlatmanız yeterli oluyor. Bunun ardından Mayıs 2019 güncellemesi yüklenebilir hale geliyor.
Harici sürücü bağlı değilken dahili sürücü harflerinde herhangi bir karışıklık olmadığı belirtiliyor.
Bu sorun Mayıs 2019 güncellemesi herkes için yayınlanana dek onarılabilir. Microsoft'un Ekim 2018 güncellemesindeki dosya silme sorunu gibi bir fiyaskoya tekrar yol açmak istemediğinden eminiz. Üstelik firma, güncellemeleri test etme konusunda çok daha özenli davranma sözü vermişti.
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