Mayıs Ayında GeForce NOW Kütüphanesine 61 Yeni Oyun Ekleniyor

Bu haftanın yeni oyunları arasında Remedy'nin korku macerası Alan Wake (Steam'de mevcut), Wild West FPS Call of Juarez: Gunslinger (Steam'de mevcut), motosiklet yarış simülatörü MotoGP21 (Steam'de mevcut) ve 13 Mayıs'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olan hayatta kalma oyunu Pine yer alıyor. En sevilen dijital oyun mağazalarında mevcut olan oyunlar, bulut üzerinden GeForce NOW'da tüm cihazlar üzerinden oynanabiliyor.
Bu hafta GeForceNOW kütüphanesine eklenecek oyunların tam listesi:
- Alan Wake (Steam)
- Alan Wake's American Nightmare (Steam)
- Assetto Corsa (Steam)
- Beat Cop (Steam)
- Call of Juarez: Gunslinger (Steam)
- Chronicon (Steam)
- Death Rally (Steam)
- Hitman 2: Silent Assassin (Steam)
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Epic Games Store)
- MotoGP21 (Steam)
- Observer System Redux (Epic Games Store)
- Pacify (Steam)
- Pine (13 Mayıs'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz)
- Project: Gorgon (Steam)
- THE SHORE (Steam)
- Steep (Steam)
- Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist (Steam)
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