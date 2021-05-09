Mayıs Ayında GeForce NOW Kütüphanesine 61 Yeni Oyun Ekleniyor

GFN Perşembe Güncellemeleri'nde bu hafta yayınlanacak 17 oyun dahil olmak üzere Mayıs ayı boyunca 61 yeni oyun GeForce NOW kütüphanesine ekleniyor.