Mayıs Ayında GeForce NOW Kütüphanesine 61 Yeni Oyun Ekleniyor

GFN Perşembe Güncellemeleri'nde bu hafta yayınlanacak 17 oyun dahil olmak üzere Mayıs ayı boyunca 61 yeni oyun GeForce NOW kütüphanesine ekleniyor.

GeForce NOW'a Yeni 61 Oyun Geliyor

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