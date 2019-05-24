Mayıs Güncellemesiyle Windows 10'dan Gidenler

Windows 10'un yeni yayınlanan büyük güncellemesi, çoğumuz umursamayacak olsak da, bu işlevleri rafa kaldırıyor!

Mayıs 2019 Güncellemesiyle Gidenler

Windows 10'un her büyük güncellemesi, önemli yeniliklerle geliyor. Ancak artık geliştirilmeyen ve eskisi kadar ilgi görmeyen bazı işlevler, Microsoft tarafından kırpılabiliyor.

Yeni dağıtılmaya başlanan Mayıs 2019 güncellemesiyle kırpılan işlevlerin bir listesi, yazılım devi tarafından yayınlandı. İyi haber ise giden işlevlere muhtemelen üzülmeyeceğiniz.

Silinecek olarak işaretlenenlerin başında, XDDM-tabanlı uzak ekran sürücüleri geliyor. Bunun yanında masaüstü mesajlaşma uygulaması, Windows Mobile ile mesaj eşitleme işlevini yitiriyor. Microsoft'un mobil işletim sistemi öldüğünden ve Aralık 2019'da süresini tamamen dolduracağından, bu işlevin silinmesi şaşırtıcı değil.

Artık aktif olarak geliştirilmeyen işlevlerin arasında ise görev çubuğu konumu (çubuğun konumu, otomatik gizlenmesi vb.) bulunuyor. Microsoft, bu işlevin gelecekte olmayacağını söylüyor.

Windows'u USB sürücüsünden kullanmanızı sağlayan Windows To Go da artık geliştirilmiyor. Print 3D uygulamasının yerini ise Windows Store'dan indirilebilen 3D Builder alıyor.

Son olarak Windows, eskiyen WEP güvenliğini veya TKIP şifrelemesini kullanan Wi-Fi ağlarında bir uyarı gösterecek. Gelecekte ise güvenli sayılmayan bu ağlara bağlanmak tamamen engellenecek.

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