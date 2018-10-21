Mazda 3, Kasım'daki Çıkışından Önce Görütülendi
Mazda, en popüler serisinin yeni modelinin yeni bir çağ açacağı iddiasında...
Yeni Mazda 3, resmi tanıtımının öncesinde görüntülendi. Japon otomobil firması, yeni videosunda popüler serisinin yeni modelinin "yeni bir çağ" açacağını iddia ediyor.
Mazda, resmi tanıtımın Kasım ayında yapılacağını duyurdu. Şu an için bunun nerede olacağı konusunda bir resmi açıklama olmasa da, bunun Los Angeles Motor Show'da olacağından şüphemiz yok.
Daha gelişmiş 6 serisi bir yana, Mazda'nın 3 serisinin gerçek amiral gemisi konumunda olduğu söylenebilir. Mazda'ya ait diğer tüm serilerden daha fazla satan Mazda 3 serisinin bu sebeple dördüncü neslinde diğer modellere henüz gelmemiş yeni motor ve yeni teknolojik imkanlara sahip olacağı rahatlıkla öngörülebilir.
Mazda 3'ün uzun zamandan beridir beklenen ve oldukça akıllı SkyActiv-X kompresyon-yanmalı motora sahip olacağı biliniyor. Teknoloji, dizel yakıtı komprese ederek yakıt tüketimini %30 oranında azaltırken tork değerini de %10 ile %30 arasında arttırıyor ve dizel ile benzinli motorların avantajlarını tek bir potada eritmeyi başarıyor.
Diğer detaylar henüz Mazda yetkililerinden sızmadı fakat aracın tasarım çizgilerini merak ediyorsanız, yazımızdaki fragman videosunun yanında ayrıca Mazda'nın 2017'de ortaya çıkan Kai konsept aracına da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın