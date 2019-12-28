Mazda 3'lerde Kritik Fren Problemi!

Sürücü destek sistemleri yolculukları çok daha güvenli hale getirebilir ancak eğer sistem yanlış zamanda arıza yaparsa, yazılımları aracın kontrolüne bağlamak ciddi sorunlar yaratabiliyor. Mazda'nın söylediğine göre Akıllı Fren Sistemi'ndeki (SMS) bir "hatalı programlama" sebebiyle dördüncü nesil Mazda 3 araçlarının sürüş sırasında yanlış bir şekilde yollarında bir cisim görüp sürüş sırasında otomatik olarak frenleri devreye alabildiğini söyledi. Problem, ABD'de 35.390 adet 2019 ve 2020 model yılı aracı kapsıyor ancak Mazda, bu sorun yüzünden bir yaralanma veya ölümün yaşanmadığını belirtiyor.
Bazı Reddit yazarları da, çevrelerinde hiçbir şey olmamasına rağmen sistemin aktif hale geçtiğini söylüyor ve sistemin iptal edilebilmesine rağmen aracın her çalışması ile beraber tekrar devreye girdiğini belirtiyorlar.
Mazda, sorundan etkilenen 35.390 otomobili geri çağırmış durumda. Autoblog, bazı araçların sadece sistem güncellemesi veya tekrar programlamaya ihtiyacı olabileceğini ancak erken üretim tarihine sahip olan bazı araçların parça değişimine ihtiyaç duyabileceğini söylüyor.
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