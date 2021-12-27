Mazda MX-5 Yeni Yılda Yeniliklerle Geliyor

Mazda, bir ikon haline gelen MX-5 modelini, yeni yılda bir dizi yenilikle tazeleyecek. 2022 yılında satışa sunulacak iki kişilik otomobilde, artırılmış yol tutuş özellikleri ve yeni karoser renkleri ile döşeme seçenekleri ön plana çıkıyor. 30 yılı aşkın süredir saf sürüş keyfine odaklanan MX-5, artık markanın "Jinba Ittai" ilkesine destek veren ve KPC (Kinematik Duruş Kontrolü) adı verilen yepyeni bir teknolojiye ev sahipliği yapacak.