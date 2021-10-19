Mcdodo Bu Yıl Türkiye'de Zam Yapmayacak

Dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden biri olan Mcdodo, Türkiye operasyonlarına destek amacıyla, Çin bankalarından uygun oranlarla 1 milyon dolarlık yeni kredi paketi oluşturdu. Türkiye'de hızla büyüyen satışlar ve marka değeri karşısında cevapsız kalmayan Mcdodo Global'in oluşturduğu 1 milyon dolar açık hesap kredi limiti sayesinde; birçok ürüne çok daha hızlı ulaşmanın yanı sıra finansman maliyetleri düştüğü için fiyatlar da sabit oranda tutulabilecek.
Dünyada yaşanan global çip krizi ve döviz kurlarındaki artışın fiyatlara olumsuz yansıdığını söyleyen Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, "Ancak biz Mcdodo olarak 2022'ye kadar sürmesi beklenen çip krizi ve yükselen dolar karşısında söz verdiğimiz sabit fiyat garantisinin arkasındayız. Bunu da global Mcdodo'dan aldığımız 1 milyon dolar kredi finansman desteği sayesinde yapabiliyoruz. Mcdodo Türkiye olarak ürünlerimize 2021 sonuna kadar zam yapmayacağız" dedi.
Fiyatlar daha da artacak
Hem global krizin hem de Türkiye'deki dolar kurunun fiyatları 2 yıl boyunca artıracağını hatırlatan Uçurum, "Elektronikte sıkıntılar devam edecek gibi görünüyor. Apple, Samsung, Nintendo gibi devlerin 'üretimim etkilenecek' açıklamaları, fiyatlarda tüketiciyi etkileyecek artışlar olacağına işaret ediyor. Türkiye'de kur farkı da eklenince bu oran daha da artacaktır. Mcdodo olarak tüketicilerin bu fiyat artışından etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Mobil aksesuar pazarı, 25 milyon adede ulaştı
Türkiye'de mobil aksesuar pazarı yeni akıllı telefon modeli sayısıyla birlikte her geçen gün büyüyor. Salgının de etkisiyle Türkiye'de mobil aksesuar pazarı 10 milyar TL'lik büyüklüğe ve 25 milyon adetlik satışa ulaştı. Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları, evde geçirilen zamanı artırdı. Dünyanın en önemli mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo'nun Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, "Evde kalanların mobil cihazlarına yönelmesi ve oyun/video gibi aktivitelerin artması, kullanıcıları oyuncu kablolarına, kablosuz şarjlara, Type-C bağlantı, hızlı şarj adaptörleri ve powerbank'lere yöneltti" dedi.
Hedef, uygun fiyata kaliteli ürün
Mcdodo olarak cep telefonu ve bilgisayar aksesuar pazarında ilk aşamada yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Uçurum, "En büyük hedefimiz; Türkiye'deki mobil aksesuar tüketicisine, bu kadar seçenek arasında gerçekten kaliteli ürünleri, ulaşılabilir fiyatlarla sunmak" diyor.
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