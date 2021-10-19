Mcdodo Bu Yıl Türkiye'de Zam Yapmayacak

Salgın koşulları nedeniyle üretimin yavaşlamasına bağlı olarak yaşanan küresel çip krizinin üzerine kur hareketleri de eklenince mobil aksesuarda da fiyatlar hızla yükseliyor. Tüm bu yaşanan gelişmelerin kademeli olarak fiyatlara yansımaya devam edeceğini söyleyen Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, "Ancak biz Mcdodo olarak 2022'ye kadar sürmesi beklenen çip krizi ve yükselen dolar karşısında söz verdiğimiz sabit fiyat garantisinin arkasındayız."

Mcdodo Bu Yıl Türkiye'de Zam Yapmayacak

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