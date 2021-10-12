McDodo CH-706 3in1 Magnetic Wireless Charger İncelemesi

İnsanoğlunun kabloları hayatından bir türlü çıkartamıyor olması içinde bulunduğumuz teknolojik devrimin ne kadar hızlı ve ne kadar plansız programsız gerçekleştiğinin de bir kanıtı aslında. Bavul kadar ağaç telefonlarıyla çıktığımız yolda dev bataryaları ile Ericsson GA-628'lere, oradan da akıllı telefonlara uzanan yolculuğumuz boyunca kablo miktarı gitgide azalsa da bir şeye ihtiyacımız giderek artmaya başladı; daha fazla ve daha hızlı şarj gereksinimi.
Kendi adımıza söyleyelim; biz bu gelişimin "hız" tarafına önem veren kesimdeyiz, haliyle kablosuz olmasındansa daha hızlı şarj etmesini tercih ederiz lakin, bazı ürünler aklımızı da çeliyor, yalan yok. Birbirinden ilginç ürünleriyle piyasaya giren McDodo'nun hem telefon, hem TWS kulaklık hem de Apple Watch'u birlikte şarj edebilmenizi sağlayan ve hem yerden hem zamandan tasarruf ettiren becerikli modeli CH-706 da bunlardan birisi.
CH-706 beraberinde sadece şarj kablosuyla geliyor, yani hızlı şarj etmek istiyorsanız adaptörünüzün bunu desteklemesi gerekiyor. Fabrika verilerine göre Android telefonlarda, TWS kulaklık ve akıllı saatlerde (15w+ 5w +5w), iPhone, Earpods ve Apple Watch beraber kullanıldığında ise (7.5w+ 5w +5w) kablosuz şarj desteği var. Hemen anlayabileceğiniz gibi hızlı şarj çoklu kullanımda geçerli değil. Bu arada iPhone 12 uyumlu MagSafe Charger standardını desteklese de iPhone X veya 11 ile kullanabiliyorsunuz. Ayrıca akım koruması, ısı koruması ve manyetik karışma gibi altı farklı koruma modülü de mevcut.
Ürün oldukça şık, siyah ve beyaz olmak üzere iki renkte üretiliyor ve masada oldukça şık gözüküyor. 350 TL'den başlayan fiyatı da kablosuz şarj istasyonu arayanlar için oldukça uygun bir seviye.
Sonuç
McDodo CH-706 3in1 Magnetic Wireless Charger, bir hamlede 3 işi birden halledebilen, oldukça şık ve pratik kullanımı benimseyen bir ürün olmasıyla öne çıkıyor. Eğer bu tatta bir ürün arıyorsanız, ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.
CHIP Online Notu: %84
+ Oldukça şık
+ MagSafe Charger standardını desteklemesine rağmen geriye uyumlu
- Kablosuz şarj halen hızlı sayılmaz
- Beraberinde sadece şarj kablosu veriliyor
Kürşat Zaman
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