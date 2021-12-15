Mcdodo Şarj Aksesuarları İncelemesi

Mcdodo'yu artık bilmeyen yoktur sanıyoruz. 2013 yılında kurulan global mobil aksesuar markası Mcdodo, o günden bu yana günlük pratik kullanım ihtiyaçlarına göre ürettiği şarj kablolarını, powerbank, kablosuz şarj cihazları, kulaklık ve diğer akıllı telefon aksesuarlarıyla ülkemizde de kısa sürede tanınırlığa erişti. Ürünlerinde kullandığı malzemenin kaliteine, tasarımın özgünlüğüne ürünlerinin insanların hayatı kolaylaştırmasına odaklanan Mcdodo, bugün 5 farklı şarj cihazıyla konuğumuz.
Kutudan çıkanlar arasında şu an masada gördüğünüz; 10W'lık kablosuz şarj cihazı, 33W gücünde GaN çift çıkışlı hızlı şarj adaptörü, 3'ü 1 arada veri ve şarj kablosu, stand özellikli iPhone veri ve şarj kablosu ile aralarında en çok sevdiğimiz TWS kulaklık ve telefonu aynı anda şarj edebilen manyetik stantlı kablosuz şarj cihazı yer alıyor. Açıkçası bizim bundan sonra herhangi bir şarj cihazına ihtiyacımız olacağını düşünmüyoruz. Mobil cihazlar için ihtiyaç duyabileceğimiz hemen her şey bu masada var.
MCDODO CA-6670 APPLE iPHONE DATA VE HIZLI STAND ÖZELLİKLİ 1.8 M SİYAH ŞARJ KABLOSU
Şimdi tek tek bu ürünleri yakından tanıyacağız. Öncelikle ilk olarak en küçük olanından başlayalım. Bu kablo tamamen iPhone'lulara özel olarak geliyor. Mcdodo CA-6670 kod adıyla bulunabilen bu kablo, Lightning girişli bir iPhone şarj ve veri kablosu. Ancak bu kadar da basit değil. Az önce de dedik ya, Mcdodo malzeme kalitesine ve tasarım özgünlüğüne önem veriyor diye; ha, tam olarak bu üründe de bu karşımıza çıkıyor. Öncelikle malzeme kalitesi gerçekten de 1'inci sınıf. 1.8 metre uzunluğunda olan kablonun malzemesi fiber örgü kumaştan oluşurken, uç kısmındaki LED ışıklı yapısı sayesinde karanlık ortamlarda onu çok rahat bulabiliyorsunuz. Bu kablo ile iPhone ve iPad'leri şarj edebileceğiniz gibi, aynı zamanda veri aktarımı da yapabiliyorsunuz. Buraya kadar her şey tamam. Bonus ise, çok güzel.
Mcodo, kablonun ucunu bir stand vazifesi görecek şekilde ayarlamış. Dirsekli ucu ve altında yer alan sert plastik bölüm ile beraber telefonu 60 derecelik açı ile sağlam bir şekilde ayakta tutabilliyor. Bu da telefonu şarj ederken sabitleyerek rahatça bir şeyler izleyebilmenizin önünü açıyor. Gerçekten de güzel düşünülmüş bir özellik.
Bu arada bu kablonun 2A gücünde hızlı şarj gücüne sahip olduğunu da söyleyelim.
MCDODO CH-0151 33W GAN PD MİNİ HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜ
Daha önce de hatırlarsanız Mcdodo GaN 100W şarj cihazının incelemesini sizlerle paylaşmıştık. O ürün de fazlasıyla performanslı ki bilenler bilir. Kutudan çıkan 2'inci ürün ise GaN 100W'a göre farklı bir alternatif. Bu ürün, Mcdodo CH-0151 33W GaN mini hızlı şarj adaptörü. Hem 33W gücünde şarj sağlıyor hem de çift çıkış desteği sağlıyor. Özellikle son dönemde Samsung akıllı telefonlarının kutusundan çıkan şarj cihazlarında her 2 ucu da USB-C formunda olan kablolara rastlıyoruz -ki zaten yeni nesilde şarj adaptörü de yer almıyor, o ayrı. Elimizde genelde bu tip birden fazla USB-C kablosu var, ancak bir şekilde adaptörü unutuyoruz ve tam aklımıza gelip de şarj etmeye yeltendiğimizde, her 2 ucunun da USB-C olmasından dolayı telefonu şarj edemediğimiz çok oldu. Bu adaptör bu gibi sorunları ortadan kaldıracak cinsten.
Üzerinde hem tam boyutlu USB hem USB-C portu bulunduran bu cihaz, 33 watt gücünde şarj edebiliyor olmasıyla da cihazları oldukça seri şekilde şarj edebiliyor. Aynı anda 2 cihazı da aynı anda şarj edebilmesi de bir diğer avantajı. Ha, kutusundan keşke bir de kablo çıksaydı, ancak bu yalnızca bir şarj adaptörü.
MCDODO CA-7250 3-in 1 DATA ŞARJ KABLOSU
Hazır aynı anda şarjdan bahsetmişken bir diğer ürüne geçelim. Bu daire şeklindeki minik cihaz, sarmal yapıda toplayıcı kutusu içinde geri çekilebilir bir kablo bulunduruyor ve totalde 1.2 metre uzunluğa erişebiliyor. Mcdodo'nun en yenilikçi kablolarından biri olurken, kullanım ihtiyacına göre uzunluğu kontrol edebiliyorsunuz. Bir ucunda USB-A konektörü yer alıyor, diğer yanda ise Lightning, Type-C ve microUSB konektörü bulunuyor. Böylece aynı anda 3 farklı yuvaya sahip cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu tip bir kablo gerçekten de bazı zamanlarda hayat kurtarıcı olabiliyor demek gayet mümkün. Zira her zaman yanınızda her cihazın şarj cihazı olmuyor. Özellikle bizim gibi birden fazla cihazı aynı anda gün içinde yanınızda taşımanız gerekiyorsa, tek kablo gerçekten de şahane bir çözüm olabiliyor. Bu anlamda bu ürünü de çok beğendik.
Bu arada cihazın kablosu da silindirik yapıda tasarlanmış ve bu sayede düğüm olma gibi bir sorun da yaşatmıyor.
MCDODO CH-4813 QC2.0 DESTEKLİ 2A 10W KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI
Şimdi gelelim ağır toplara. Mcdodo, hızlı şarj konusunda gerçekten de güzel ürünlere imza atıyor. Bunu kablosuz şarj ürünlerinde de destekliyor. Şimdi bu bölümde 2 ürüne daha bakacağız. Bunlardan ilki 10W kablosuz şarj desteği sunan Mcdodo CH-4813 kablosuz şarj cihazı.
Bu cihaz, Qi standardına sahip ve böylece Qi protokolünü destekleyen telefonları 10W hızında kablosuz şarj edebiliyor. Normal kablosuz şarj cihazlarına kıyasla 1.4 kat daha yüksek şarj çıkışına sahip olan cihazın arkasında gövdesine entegre bir stand var. Bunu arkadan çıkartıp ön tarafındaki boşluğa yerleştirerek kurabiliyor ya da dilerseniz bu şekilde yatay formda bir şarj pedi olarak kullanabiliyorsunuz. Kompakt yapısı sayesinde kolayca cebinizde de taşıyabilmeniz avantajlı bir diğer yanı. Kutusundan kendi microUSB kablosu da çıkıyor.
MCDODO CH-7340 2-in 1 15W TWS KULAKLIK ŞARJ + STANDLI MANYETİK KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI
Bir diğer ürünse ki biz bunu çok beğendik, Mcdodo CH-7340 olarak karşımıza çıkıyor. Görünümüyle oldukça güzel duran bu cihaz da kablosuz şarj cihazı olarak masamızda yer alıyor ve aynı anda 2 farklı cihazı şarj edebiliyor. Başta da bahsettiğimiz gibi bunlardan biri akıllı telefon, bir diğeri ise TWS kulaklık.
Son dönemde çokça kablosuz kulaklıkla tanıştık. Hatta öylesine birbiri ardına tanıtıldı ve fiyatları da nispeten uygun hale geldi ki, artık hemen herkesin cebinde bir kablosuz kulaklık vardır. Bu kulaklıkların -özellikle son dönemde gördüklerimizin- pek çoğu da şarj kutularıyla kablosuz şarjı destekliyor. Tam bu noktada da Mcdodo'nun bu ürünü devreye giriyor.
Cihazın altındaki alan kablosuz kulaklıklarınızın kutusunu buraya bıraktığınızda kablosuz olarak şarj edebiliyor. Ancak asıl olay tabii ki üstteki daire şeklindeki ped. Burası da iPhone 12 serisi ile uyumlu MagSafe destekli manyetik alan. Buraya iPhone 12 serisi telefonunuzu kolayca tutturarak 15W hızında kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Diğer cihazlar da şarj oluyor elbette, ancak manyetiği aynı oranda tutucu değil. O nedenle bu cihazı iPhone 12 sahipleri düşünebilirler. Fakat alttaki kulaklık şarj alanı, genel kullanıma müsait, herhangi bir sorunu yok.
Sonuç
Evet, gelen tüm ürünleri tanıdık, özelliklerine yakından baktık. Sanıyoruz ki artık şarj cihazına ihtiyacınız olduğunda hangisini tercih etmeniz gerektiği konusunda fikriniz olmuştur. Mcdodo gerçekten de güzel işler yapıyor. Yelpazesinde elbette bugün burada baktıklarımızdan çok daha fazla ürün yer alıyor. O nedenle bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa bir göz atmanızı öneririz.
CHIP Online Notu: %90
+ Malzeme kalitesi
+ Performans
+ Güvenlik özellikleri
+ Tasarım
+ Pratik kullanım
- CH-0151'de kablo çıkmıyor
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