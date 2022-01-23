Mcdodo'dan 3'te 1 Fiyata iPhone Aksesuarları Fırsatı

Mcdodo, iPhone 13 serisi için özel tasarlanan aksesuarlar olan MagSafe Wireless Charger, 3 in 1 Wireless Şarj Standı, Yüksek Hızlı GaN Şarj Adaptörleri ve Akıllı Araç Kitleriyle; kullanıcılarına şarj konusunda bambaşka bir deneyim sunuyor.