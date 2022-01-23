Mcdodo'dan 3'te 1 Fiyata iPhone Aksesuarları Fırsatı

Salgın koşulları nedeniyle dünya çapında yaşanan küresel çip krizinin üzerine kur fiyatlarındaki hareketlilik de eklenince, tüm ürünlerde olduğu gibi mobil aksesuarda da fiyatlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünyanın lider mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo ise 750 adet yenilikçi ürünü, iddialı tasarımları ve dengeli fiyat politikasıyla, tüm teknolojik aletlerin aksesuar ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Mcdodo, Türkiye'de hızla büyüyor
Türkiye'de ürün gamını her geçen gün genişleten ve farklı satış kanallarından teknoloji meraklılarına ulaşan Mcdodo; led ışıklı hızlı şarj kabloları, hızlı GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar, USB-C hub'lar (çoklayıcı), MagSafe şarj standı, MagSafe powerbank şarj gibi artık hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen ürünleri ve erişilebilir fiyatlarıyla her geçen gün büyüyor. Sunduğu ürünlerde kullandığı malzemenin kalitesine, tasarımının özgünlüğüne ve ürünlerin işlevsel oluşuna önem veren Mcdodo, Türkiye'deki hızlı büyümesini de sürdürüyor.
iPhone13 aksesuarları 3'te 1 fiyata!
Farklı teknoloji platformlarında meraklılarıyla buluşan Mcdodo, iPhone 13 serisi için özel tasarlanan aksesuarları olan; MagSafe Wireless Charger, 3 in 1 Wireless Şarj Standı, yüksek hızlı GaN Şarj Adaptörleri ve Akıllı Araç Kitleriyle; iPhone 13 serisi kullanıcılarına şarj konusunda bambaşka bir deneyim sunmakla kalmıyor, bunu neredeyse 3'te 1 fiyata yapıyor. Mcdodo ürünleri; hepsiburada.com, N11, Trendyol, gittigidiyor.com ve amazon.com.tr'nin yanı sıra; teknoloji marketlerinde ve mcdodo.com.tr'de satışa sunuluyor.
Dünyanın en hızlı şarj deneyimi
Mcdodo'nun dünyayla aynı anda Türkiye'ye gelen hızlı şarj kabloları, GaN şarj adaptörleri, MagSafe destekli kablosuz aksesuarları ile her geçen gün yükselen fiyatlar karşında; dengeli fiyat politikasıyla teknoloji meraklılarına yüksek standartta alternatifler yaratıyor. Farklı ihtiyaçlara uygun hızlı şarj için 20W, 65W GaN, 100W gibi pek çok farklı seçenek sunan Mcdodo'nun kablo ve adaptörleri, tasarımıyla da oldukça iddialı. En hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunan Mcdodo'nun şarj adaptörleri, gelecekte verimli şarjın gelişme yönü olan küçük boyut, hafiflik, daha az ısı ve yüksek dönüşüm avantajlarını sunuyor.
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