McLaren, Yeni Hibrit Hız Canavarı İçin Kullanacağı Platformu Tanıttı

Geleceğin süper hızlı McLaren araçlarını merak ediyorsanız, artık ilk bakış için bir fotoğrafa sahibiz. Bu fotoğraf pek önemli gibi gözükmeyebilir ancak İngiliz firmanın gelecekteki hibrit süper-araçlarının yeni mimarisinin temelini işte bu, yukarıda gördüğünüz görüntü oluşturacak. Yani inanması güç olsa da, gerçekten otomobil üreticisinin bir sonraki süper-aracının ilk görüntüsü ile karşı karşıyayız.
McLaren yeni mimariyi geçtiğimiz gün açıkladı ve platformda, gelecekteki araçları fazla ağırlıktan kurtaracak bazı "Dünya'da ilk" süreçlerin kullanılacağı sözünü verdi. McLaren'in geleneksel parçalara göre daha ağır olan bataryalar ve diğer elektronik parçaları eklemesinin gerekeceği düşünülürse, bunun oldukça önemli olduğu söylenebilir.
Platform için her şey McLaren'in kendi içerisinde tamamlanmış durumda ve firma, bu platformu yıllarca kullanmayı planlıyor. İngiliz otomobil üreticisinin 2021 yılından itibaren üreteceği her hibrit süper-araç bu platformun üzerine kurulacak. McLaren, yeni mimariyi kullanan ilk süper-aracı önümüzdeki yıl sunacağını söyledi. Eğer tahmin etmek gerekirse, bu aracın 570S modelinin hibritleştirilmiş bir sürümü olacağı söylenebilir.
Daha önemlisi bu platform, McLaren'in üretim araçları için geleceğini korumaya alıyor. Yeni mimari sadece hibrit teknolojisini desteklemekle kalmıyor, firma bu platformun gelecekte %100 elektrikli araçlara geçişte de kullanılacağını belirtiyor.
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