Medal of Honor, Yıllar Sonra Geri Dönüyor!
7 yıldır sessizliğe gömülen Medal of Honor serisi, çok özel bir oyunla geri dönmeye hazırlanıyor!
- Levent Öztürk
Respawn Entertainment'ın üzerinde çalıştığı sanal gerçekliğe özel oyun, en sonunda Oculus Connect 6 konferansı sırasında resmi olarak açıklandı ve artık bir Medal of Honor oyunu ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Birinci kişi gözünden silah kullanılan (fps) seri, 2012 yılındaki Medal of Honor: Warfighter'dan beri sessizdi ve bu açıdan da uzun zamandır bekleyen hayranlar için bunun iyi bir sürpriz olduğu söylenebilir.
Medal of Honor: Above and Beyond, aslen özel olarak Oculus Rift için geliştiriliyor ve EA, orijinal seriden deneyimli geliştiricilerin bu oyunun yapımına dahil olduklarını söylüyor. Yeni oyun, İkinci Dünya Savaşı'na dönüyor ve çok oyunculu modların yanı sıra tam boyutlu bir tek kişilik senaryoyu da içerecek.
Above and Beyond içerisinde oyuncular "Nazi tesislerini sabotaj etme, düşman planlarını bozma ve Fransız Direnişine yardımcı olma" gibi amaçlar için düşman hatlarının gerisinde yer alacak. Respawn Oyun Yöneticisi Peter Hirschmann'ın da klasik serinin dönüşü hakkında belirttiği üzere, Oculus Rift sayesinde çok daha sürükleyici bir oyunla karşı karşıyayız.
Medal of Honor: Above and Beyond henüz kesin bir yayım tarihine sahip değil ancak Oculus Rift üzerinde 2020 yazında yayımlanması planlanıyor.
Geliştirici Respawn Entertainment, günümüzde en çok Apex Legends oyunu ile tanınıyor. Bu yılın erken dönemlerinde sunulan başarılı battle royale oyunu Apex Legends, stüdyonun bir diğer başarılı markası olan Titanfall evreninde geçiyordu. Ayrıca Star Wars Jedi: Fallen Order da stüdyonun üzerinde çalıştığı bir başka oyun ve bu yıl Kasım ayında yayımlanması hedefleniyor.
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