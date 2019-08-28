MediaTek, G90 Serisiyle Qualcomm'u Yenebilecek mi?
MediaTek'in G90 serisi yonga setleri, Tayvanlı üreticiye Qualcomm karşısında payını arttırmaya yönelik daha güçlü bir rekabet avantajı sağlayacak!
- Ercan Uğurlu
Fiyatı 250 dolar ile 500 dolar arası uygun fiyatlı premium akıllı telefon segmentine hakim olan Qualcomm, MediaTek'in Helio G90 serisi yonga setleri ile sert bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Counterpoint Research Mobil Cihazlar ve Ekosistem Araştırma Analisti Shobhit Srivastava'nın söylemine göre ise MediaTek önümüzdeki dönemde daha hareketli olacak. MediaTek'in uygun fiyatlı akıllı telefonlarda olduğu kadar her fiyat segmentinde cihaz sahibi olmak istediklerini açıklayan Srivastava, konuyla ilgili daha pek çok istatistiki veri de paylaşıyor.
Premium segmentte Apple'ın, Huawei'nin ve Samsung'un kendi yonga setlerine sahip olduğunu geri kalan markaların da Qualcomm ve MediaTek ile çalıştığını söyleyen Srivastava, Qualcomm'un 2018'de yüzde 45'lik bir pazar payına sahip olduğunu da açıklıyor. Rapora göre Qualcomm'u, yüzde 17 ile Apple, yüzde 14 ile Samsung, yüzde 11 ile MediaTek ve yüzde 8 ile Huawei takip ediyor.
Bu yılın ikinci çeyrek sonuçlarına baktığımızda ise, 250 dolar ile 500 dolar arası fiyat segmentinde MediaTek payını arttırmış. Bu segmentte pazar payını yüzde 5.8'e getiren MediaTek, elbette hala Qualcomm'un bir hayli gerisinde; Qualcomm bu segmentte yüzde 44.8 oranında. Ancak 149 Dolar altı cihaz kategorisinde ise MediaTek yüzde 40.3 pazar payı ile önde. Qualcomm'un buradaki değeri de yüzde 32.5 civarında. 599 Dolar üzerinde cihazlar arasında ise Qualcomm yüzde 21.7, MediaTek ise yüzde 0.3 orana sahip.
Srivastava, MediaTek'in G90 serisi yonga setlerinin Qualcomm'un Snapdragon 600 ve 700 serisinin direkt rakibi olduğunu belirtirken akıllı telefon sahiplerinin yüzde 31'inin cihazlarında günde 3 saatten fazla oyun oynadığını da söyleyen Shobhit Srivastava, G90 ve G90T serilerinin özellikle oyun pazarında da Qualcomm'a karşı önemli bir fırsat yakalayacağının altını çiziyor.
Bakalım MediaTek önümüzdeki sene Qualcomm karşısında daha fazla cihaz toplayabilecek mi...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın