MediaTek, Orta Segmente 5G Getirecek

MediaTek'in 2020 planları oldukça büyük görünüyor. Alevlenen 5G konusunda MediaTek de boş durmuyor ve 5G mobil interneti orta segment akıllı telefonlara getirme planları yapıyor.
Yeni Dimensity 800 işlemcisini tanıtan MediaTek, bu yeni işlemci ailesiyle beraber orta sınıf akıllı telefonlara da 5G teknolojisini getirmeyi düşünüyor. Entegre bir 5G modem ile beraber gelen ve yeni tantılan Oppo Reno 3'te yer alan Dimensity 1000L işlemcisinden daha uygun fiyatlı olacağı söylenen Dimensity 800, özellikle orta sınıf telefonlarda yer alacak.
Dimensity 800 hakkında şimdilik bilgiler net değil. Ancak MediaTek'in yeni işlemcisinin Kirin 800 serisi ve Snapdragon 7 serisi ile rekabet halinde olacağını söyleyebiliriz.
MediaTek Dimensity 800'ten güç alacak akıllı telefonların ne zaman piyasaya çıkacağı şimdilik bilinmiyor, ancak 2020'nin 2'inci yarısında görmemiz muhtemel. Dimensity 800 işlemciyi kullanacak markaların başında ise Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo ve Huawei geliyor. Bir ihtimal CES 2020'deki tanıtımlarda bu yeni işlemci hakkında daha geniş bilgi sahibi olabiliriz.
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