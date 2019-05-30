MediaTek'ten Üst Düzey 5G'li İşlemci
Mobil işlemci üreticisi MediaTek, yeni üst düzey 5G işlemcisiyle Qualcomm'a meydan okudu!
MediaTek, Tayvan'da devam eden Computex'te 5G destekli yeni üst seviye mobil işlemcisini tanıttı. 7 nanometrelik yonga, ARM'nin Cortex-A77 işlemci ve Mali-G77 grafik işlemci tasarımlarını temel alıyor. İşlemci, MediaTek'in kendi 5G modemini ve yapay zeka birimini (APU) içeriyor.
MediaTek'e göre yeni işlemci, teorik olarak 4,7Gbps indirme ve 2,5Gbps karşıya yükleme hızlarına ulaşabiliyor. Bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) 5G alt yapısını destekleyen işlemci, yalnızca alt-6GHz spektrumunu destekliyor. Avrupa'daki ilk 5G ağları bu frekansları kullanacak olsa da, ABD'deki Verizon ve AT&T daha yüksek mmWave bant genişliğini kullanacak. Bu yüzden işlemciye olan talep sınırlı kalabilir.
MediaTek yine de platformunun ilgi çekeceğinden emin ve 2020'nin ilk çeyreği itibariyle işlemciyi kullanan cihazların ortaya çıkacağını tahmin ediyor.
Qualcomm'un modemlerinin veya işlemcilerinin telefonların büyük çoğunluğunda yer alması, Samsung ve Huawei'nin kendi yongalarını üretmesi, MediaTek'i orta seviye telefonlar ve akıllı hoparlör gibi diğer elektronik cihazlar için rekabet etmek durumunda bırakmıştı. Bir bilgiye göre Apple, Qualcomm ile süren yasal savaşı sonlandırmadan önce MediaTek'ten modem almayı düşünmüştü, ancak Apple'ın Qualcomm ile anlaşmasının ardından buna gerek kalmadı.
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