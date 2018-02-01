MediaTek'ten Yeni İşlemci ve Biyosensör Geldi
Uygun fiyatlı telefonlara güçlü işlemciler üreten MediaTek, yeni MT6739 işlemcisini ve biyosensör modülünü tanıttı!
Yeni Delphi'de düzenlenen bir etkinlikte Tayvanlı üretici MediaTek yeni yonga setini ve biyosensör modülünü tanıttı. Şirketin yeni yonga setinin adı MT6739. Yeni yonga seti, orta segmente hitap eden çift 4G desteği sunan ilk işlemci olarak dikkat çekiyor. Ayrıca işlemcinin verdiği destek arasında yüz tanıma özelliği ve gelişmiş 4G LTE performansı yer alıyor.
MediaTek MT6739, dört çekirdekli Cortex-A53'ten oluşuyor. 1.5 GHz frekansında çalışan işlemci, LPDDR3 RAM tarafında 3GB'a kadar destek sağlıyor. Ayrıca yine bu işlemciye sahip akıllı telefonlarda çift kamera diziliminin yer aldığını görebileceğiz.
MediaTek'in bir diğer tanıtımı olan Sensio MT6381 yonga seti ise, akıllı telefonlar için hazırlanan bir biyosensör modülü. Kullanıcının fizilsel sağlık durumunu ölçümleyecebilecek olan bu sensör, bir nevi akıllı saatlerdeki yetenekleri telefon tarafına getirecek. Bunlar arasında kalp hızı ölçümü gibi halihazırda bazı akıllı telefonlarda da yer alan işlevleri bulunmasının yanı sıra, ayrıca kan basıncındaki değişkenlik, periferik oksijen doygunluğu (SpO2), yani kandaki oksijen miktarı, elektrokardiyografi (EKG) ve Fotopletismografi gibi altı farklı sağlık noktasını ölçümleyebilecek olan bu sensör, LED tabanlı bir modülden oluşuyor.
Bu biyolojik sensörün akıllı telefonların yanı sıra, giyilebilir cihazlara da katkısı bulunacağıını pek tabii ki söyleyebiliriz. Bu teknolojiyi bulunduran ilk cihazları ise 2018'in ortalarından itibaren görmeye başlayacağız.
MediaTek, yeni teknolojilerinin tanıtımının yanı sıra Hindistan özeline yönelik stratejilerinden de etkinlikte bahsetti. Ülkede, teknoloji noktasında kalkınmayı desteklemeye yönelik projelerini dile getiren MediaTek, ikinci Akıllı Telefon Tasarım Eğitim Programı'nı da duyurdu. Bu program kapsamında, eğitim mühendisleri tarafından akıllı telefon üzerinde çalışılıyor.
Ercan Uğurlu
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