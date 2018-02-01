MediaTek'ten Yeni İşlemci ve Biyosensör Geldi

Uygun fiyatlı telefonlara güçlü işlemciler üreten MediaTek, yeni MT6739 işlemcisini ve biyosensör modülünü tanıttı!

MediaTek'ten yeni işlemci ve biyosensör geldi

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