MediEvil İncelemesi
Sir Daniel Fortesque, 121 yıldan sonra ikinci kez uyanıyor. Peki, bu kez Zarok'u ölmeden alt etmeyi başarabilecek mi?
- Ercan Uğurlu
İlk MediEvil, piyasaya çıkalı tam 21 yıl olmuş! Dile kolay, tam yirmi bir yıl! 1998 yılında PlayStation 1'e çıkan MediEvil, sonradan 2000'de MediEvil 2 ile yola devam etmiş ve 2005'te de MediEvil Resurrection ile PSP'de boy göstermişti. Ellerimizde tuttuğumuz MediEvil ise, 1998'de yayınlanan ilk oyunun remake'i. PlayStation 4'e özel olarak yeniden ele alınarak tazelenen yapım, eğlence konusunda ise 21 yılda hiçbir şey kaybetmemiş.
Espri anlayışı hayli yüksek bir yapım olan MediEvil'de, kahramanımızın adı Sir Daniel Fortesque. Kendisi, 100 yıl kadar önce kötülüğüyle nam salmış ölü ordulara hükmeden Gallowmere büyücüsü Zarok'a karşı kılıç kalkan kuşanmış ve ordularını da arkasına aldığı gibi Zarok'u devirmek üzere er meydanına inmişken, bir kaza okuna isabet oluyor ve oracıkta can veriyor. Sir Daniel Fortesque için trajik bir son olmasına karşın askerleri onun kanını yerde bırakmıyor ve Zarok'u engellemeyi başarıyorlar.
Ancak aradan geçen yıllar sonra büyücü Zarok bir şekilde yeniden hayata dönüyor, dönüşüyle beraber ordularını diriltiyor ve elbette bu dönüşe Sir Daniel Fortesque de eşlik ediyor.
Evet, Sir Daniel Fortesque, Zarok'u bir kez daha –ve bu kez oklara dikkat ederek- durdurmak için dünyaya dönüyor ve MediEvil da böylece başlıyor.
MediEvil, elbette hayli çizgisel bir yapım. Zarok'u durdurmak için önünüze çıkan "ölü" savaşçılarını bir bir indirdiğiniz ve bulmacaları çözerek bölümleri geçmeye çalıştığınız bir oyun olurken, gayet akıcı olduğundan da şüpheniz olmasın. Elbette günümüz oyunları kadar derin stratejik unsurlar içermiyor MediEvil; düşmanlarınıza karşı yalnızca kalkanınızla gard alıp silahınızla cevap verebiliyorsunuz. Fakat her ne kadar karşınıza çıkan düşmanları öldürürken çok kafa yormasanız da, Hall of Heroes'da yeni silah ve özellikler açabilmek için yeteri kadar düşmanı kesmeniz şart.
Elinizde düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz 2 farklı silah kombinasyonu, ancak çeşitli seçeneğiniz var. Kılıç, bıçak, balta, çekiç, arbalet, kalkan ve hatta dev bir odun ile pata küte giriştiğiniz düşmanlarınızdan ruhlarını topluyor ve bölümü tamamlayarak Zarok'a bir adım daha yaklaşmaya çalışıyorsunuz.
Özellikle Cadılar Bayramı'nın da yaklaştığı şu günlerde görselliğiyle buna eşlik eden MediEvil, her ne kadar PS4'e özel yeniden yapılmış bir yapım olsa da, eski nostaljik atmosferini koruyor ve bunu iyi bir şekilde yansıyor. Müzikler ise muazzam. MediEvil'ın yeniden yapım sürecinde müzikler de baştan kaydedilmiş ve ortaya atmosferi taçlandıran bir setlist çıkmış diyebiliriz. Son olarak oyunun Türkçe dil desteğine sahip olması da ayrı bir güzel.
Sonuç
Şu sıralar kafanızı boşaltmak ve PlayStation başında eğlenceli saatler geçirmek istiyorsanız MediEvil tam da Cadılar Bayramı zamanına yakışır keyifli bir oyun olmayı başarıyor. '98 yılında oynamış olsanız da eski anıları PS4 ekranında anımsamak, 21 yıllık güzel bir tebessüme sebep olacaktır kanısındayız.
Puan: 80
KÜNYE
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Geliştirici: Other Ocean Interactive
Tür: Aksiyon – Macera
Platform: PlayStation 4
Web: https://www.playstation.com/en-us/games/medievil-ps4
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