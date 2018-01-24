MegaUpload Bitti, Kavgası Bitmedi

Bir zamanların popüler dosya paylaşım sitesi MegaUpload'un sahibi olan Kim Dotcom, kaybettiklerinin geri almak için bir büyük dava daha açtı!

MegaUpload bitti, kavgası bitmedi
Kim Dotcom

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