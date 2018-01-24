MegaUpload Bitti, Kavgası Bitmedi
Bir zamanların popüler dosya paylaşım sitesi MegaUpload'un sahibi olan Kim Dotcom, kaybettiklerinin geri almak için bir büyük dava daha açtı!
Dosya paylaşımı sitesi MegaUpload'un kurucusu Kim Dotcom, Yeni Zelanda hükumetine 6.8 milyar dolarlık bir dava açmış durumda. BBC tarafından sunulan yasal belgelere göre dava, işinin yok olması, saygınlığını kaybetme, kaybolan iş imkanları, yasal masraflar ve kiralamakta olduğu evde kaybolan fırsatları içeriyor.
Dotcom'un kaybettiği pek çok şey olduğu rahatlıkla söylenebilir. BBC tarafından belirtilen üzere eğer MegaUpload halen çalışıyor olsaydı, yaklaşık olarak 10 milyar dolarlık bir değere sahip olması bekleniyordu. Dotcom, 2012 yılında FBI'ın isteği ile yapılan bir baskında kapatıldığı sırada firmanın hisselerinin %68'ine sahipti. Dotcom tutuklanmasının ve firmasının kapatılmasının yasalara uygun olmadığını söylüyor ve "Yeni Zelanda telif hakkı kanunlarına göre online telif hakkı ihlalinin bir suç olmadığını" belirtiyor.
Bunun yanı sıra Dotcom'un kısa bir süre sonra ABD'ye teslim edilmesi ve telif hakkı ihlali ile para aklama suçlamaları ile mahkemeye çıkması da oldukça yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Bu davanın görüşmeleri ise 20 Şubat tarihinde başlayacak...
Levent Öztürk
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