MegaUpload Davasında Son Hamle de Yapıldı
ABD'ye iadesi istenen MegaUpload kurucusu Kim Dotcom, Yeni Zelanda'da elindeki son silahı da çekti!
- Levent Öztürk
MegaUpload'un kurucusu Kim Dotcom, Yeni Zelanda Yüce Divanı'na, 2015 yılında verilen iade kararı için yeni ve son hamlesini, Yüce Divana başvurarak ve itirazda bulunarak yaptı. Dotcom, Mathias Ortmann, Bram van der Kolk ve Finn Batato – MegaUpload'un eski yöneticileri – Yeni Zelanda'nın Yüksek Mahkeme ve Temyiz Mahkemesi'ne yapılan itirazlarının reddedilmesinin ardından ABD'ye iade edilme ile karşı karşıya bulunuyor.
Dotcom'un iadesini isteyen FBI'ın söylediğine göre MegaUpload sitesi, kurucusuna yasa dışı dosya paylaşımı üzerinden milyonlarca dolar kazandırdı. Dotcom'un avukatları, sitenin telif hakkı ihlalini desteklemek için kurulmadığını söylediler ve Dotcom'un kendisi de bu savunmayı Twitter üzerinden gönderdiği sadece "kullanıcıların e-postalarına bir dosyanın bağlantısını eklemelerini sağlayan" bir site kurduğunu belirttiği mesaj ile destekledi.
BBC'nin söylediğine göre eğer Yüce Divan tarafından alınan karar iade yönünde olursa, MegaUpload yöneticilerinin iadesinin son kararı ülkenin Adalet Bakanı Andrew Little'ın elinde kalacak. Eğer bu kişiler ABD'ye iade edilirlerse oldukça uzun bir hapis süresi ile karşı karşıyalar.
Bu itiraz, FBI'yın 2012 yılında Dotcom'un, film ve müzik üreticilerinin 500 milyon dolardan fazla kayıp yaşamalarına sebep olan geniş çaplı telif hakkı ihlalinden haberdar olduğuna yönelik aldığı karar ile başlayan hikayenin sadece son ayağı oluyor.
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