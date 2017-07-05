Meizu Pro 7, "Arkaya" da Ekran Taşıyor. Üstelik Renkli!
Meizu Pro 7'nin sızan fotoğrafı, YotaPhone'la başlayan işin o kadarla kalmayacağını gösteriyor.
Daha önceden 1 kamerası bile olmayan telefonlarda artık 3, hatta 4 kamera görmeye alıştık. Bu işin ekranlara da sıçrayacağı belliydi elbette. O küçücük siyah – beyaz ekranlar büyüdü büyüdü ve artık çoğalmaya başladılar. YotaPhone'la daha önce böylesi bir örnek görmüştük. Sonrasında da farklı markalar ikinci küçük bir ekranla farklı şekillerde modeller de ortaya koydular. Bu defa sahnede ise Meizu var. Yeni Meizu Pro 7 de çift ekranlı bir model olacak; ancak bu defa işin içinde daha fazla "renk" var.
Bilindiği gibi YotaPhone, telefonun arka yüzünde e-ink, yani mürekkep bir ekran bulunduruyor. Meizu da buradan hareket ediyor, ancak işi bir adım öteye taşıyarak bu ekranı da renkli halde sunuyor. En azından Meizu Pro 7 olduğu iddiasıyla ortaya çıkan bu fotoğrafta öyle görünüyor. Elbette YotaPhone'un arkadaki ekranı siyah – beyaz tercih etmesinin altında yatan sebep, telefonun pil performansını odak noktasında bulundurmasıydı. Eğer bu fotoğraf doğru ise, Meizu Pro 7'de de farklı bir odak noktası ile tanışacağız: Daha fazla etkileşim.
Fotoğrafta görüldüğü üzere, çift kameranın altında uzayan renkli bir ekran yer alıyor. Bilinene göre, bu ekran tamamen renkli LCD panelden oluşacak. Telefonun önünde ise 5.2 inç boyutlu AMOLED ekran yer alacak. 3D dokunma kabiliyetine sahip olduğu da söylenen ekran, hemen üzerinde ise 16 MP ön kamera bulunduracak. Arkadaki kameralar ise 12 MP boyutunda olacak. MediaTek Helio X30 işlemciden güç alacağı söylenen Meizu Pro 7'de ayrıca 6 GB RAM olması bekleniyor.
Tüm bunların doğru olup olmadığını kısa zaman içinde öğreneceğiz. Zira Meizu Pro 7'nin, 26 Temmuz'da tanıtılması planlanıyor.
Ercan Uğurlu
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