Meizu Pro 7 Hakkında Bilinen Her Şey
Çift ekranlı olması beklenen Meizu Pro 7 hakkında bilinen her şey...
Meizu'nun yeni akıllı telefonu bakış açınızı değiştirmeye geliyor. Yeni model Pro 7 ile artık yalnızca telefonun ön yüzüne değil, arkasına da bakmanız gerekecek. Zira telefonun arka tarafında da büyükçe bir ekran bulunması bekleniyor.
Meizu Pro 7'nin 26 Temmuz tarihinde tanıtılacağı resmileşti. Peki, telefonda karşımıza ne çıkacak? En heyecan verici kısmı, muhakkak ki Meizu Pro 7'nin çift ekranla geleceği... Böylece telefonun ana ekranının yanı sıra, ayrıca bir de arka ekranı idare etmek gerekecek. Peki, bu bize ne gibi bir deneyim sunacak ve hatta ne gibi avantajlar yaratacak? Bu şimdilik bilinmiyor; hatta telefonun çift ekranla geleceği resmileşmiş değil. Bu konuda yalnızca çok sağlam sızıntılar var.
Meizu Pro 7'de çift ekran olması sektörde ilk olmayacak elbette. Ancak ilk "büyük ve renkli" ekrana sahip model olabilir. Daha önce HTC U Ultra, LG V10 ve LG V20'de ikinci ekranla karşılaşmıştık, ancak bu ekranlar yalnızca bildirimleri kontrol edebileceğiniz satırlık ekranlardan oluşuyordu. YotaPhone 2'de ise, arka tarafta mürekkepli bir ekran yer alıyordu. Meizu Pro 7'de de arkadaki ekranın mürekkepli olabileceği konuşuluyor. Ancak sızan görseller, arka ekranın da renkli olacağını bizlere gösteriyor.
Telefonun ön yüzünde ise 5.2 inç boyutunda ve Full HD çözünürlükte bir ekran bulunması bekleniyor. Ayrıca telefonda Mediatek Helio X30 işlemcinin olacağı söyleniyor. 4 GB RAM ile 64 GB hafıza ve 6 GB RAM ile 128 GB hafıza gibi iki farklı modelle geleceği düşünülen telefonun, yine 412 Dolar fiyatla satışa sunulacağı da bilinen diğer bir bilgi.
Tüm bunların hepsini 26 Temmuz tarihinde öğreneceğiz.
Ercan Uğurlu
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