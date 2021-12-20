Meizu X8 Hala Satın Alınır mı? Meizu X8 İncelemesi

Dünyanın önemli akıllı cihaz üreticilerinden olan Meizu'nun 2018 yılında piyaaya çıkardığı X8 akıllı telefonu halen satışta. Peki, şu an 1500 TL dolaylarında bulunabilen Meizu X8, bu fiyata hala satın alınır mı?
Meizu, X8 modeli ile gelişmiş bir performansa imza atıyor. Özellikle hızlı işletim sistemi ve geniş ekran özellikleri ile öne çıkan Meizu X8, uygun fiyata bir akıllı telefon arayan kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede. Estetik tasarımının yanı sıra batarya ve kamerası ile de iyi bir kullanıcı deneyimi sunan akıllı telefon, mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile tercih edilebiliyor.
Damla ekran teknolojisi ile hazırlanan Meizu X8'in ön panelinde Full HD görüntü kalitesi sunan 6,15 inç ekran bulunuyor. Paneli tamamen kaplayan yüksek gövde ekranı, toz ve yağ barındırmıyor. Sadece 160 gram ağırlığa sahip olan Meizu X8, 151.2 mm boy, 7.8 mm kalınlık ve 74.6 mm eni ile hafif ve ince bir telefon modeli sunuyor. Kamera yapısının dikey yapısı, flaş ışığı ve parlak arka paneli şık bir görüntü sunuyor.
Başarılı ekran özelliklerinin yanı sıra akıcı çalışan işletim sistemi özellikleri ile de dikkat çeken Meizu X8, parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma teknolojisine de sahip. Güçlü Wi-Fi bağlantı özelliği ile 4,5G mobil bağlantı hızı sunan akıllı telefon, Android işletim sistemi sayesinde pek çok yazılıma kesintisiz ulaşım kolaylığı sağlıyor. 6,15 inç geniş ekranı ile iyi bir görüntüleme imkanı sunan Meizu X8'in 401 PPI piksel yoğunluğu renkleri canlı hali ile görmenizi sağlıyor.
Güçlü ve Etkili Teknolojik Donanımlar
64 GB hafızaya sahip akıllı cihaz videoları, oyunları, dosyaları ve pek çok uygulamayı rahatlıkla depolamanızı ve kullanmanıza imkân sunuyor. Ancak telefonda microSD kart desteğinin bulunmaması oldukça üzücü. 2,2 GHz hıza sahip 8 çekirdekli Snapdragon 710 işlemcili Meizu X8 sayesinde sevdiğiniz oyunları ve uygulamalarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik 4 GB RAM kapasitesi ise donma, ısınma, kasma ya da takılma gibi sorunları ortadan kaldırıyor.
5 MP + 12 MP kamera özellikleri sayesinde net ve canlı görüntüler çekebilirsiniz. Bu esnada hızlı odaklama ve Auto-Focus özelliklerine sahip olması sayesinde fotoğraf ve videolarınız benzersiz bir kaliteye sahip oluyor. Ayrıca 20 MP ön kamerası ile muhteşem selfieler çekebilmenize imkan sunan Meizu X8'in 3210 mAh kapasiteli bataryası sayesinde uzun süre kullanabilir, gün içinde işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.
Sonuç
Sahip olduğu özellikler ve fiyatına bakıldığında Meizu X8 tercih edilebilecek telefonlardan biri. Ancak Android 8 gibi artık eski kalmış işletim sistemi günümüz akıllı telefonları arasında en büyük handikabı.
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