Meizu X8 Hala Satın Alınır mı? Meizu X8 İncelemesi

Meizu'nun 2018 yılında piyaaya çıkardığı X8 akıllı telefonu halen satışta. Peki, şu an 1500 TL dolaylarında bulunabilen Meizu X8, bu fiyata hala satın alınır mı?