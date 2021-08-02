Meme Kanseri İçin Yeni Umut: Umut Verici Yeni Bir Tedavi Geliştirildi!

İnanılmaz ilerlemelere rağmen, bazı kanserler ne yazık ki halen tedavi konusunda insanlığı fazlasıyla zorluyor. Radyasyon tedavileri, kemoterapi yoluyla hücre yıkımı veya tümör büyümesini durdurmak için hedefe yönelik ilaç tedavileri olsun, bazı kanserler bilim insanlarının onlara karşı kullandıkları tüm silahlara karşı direnç göstermeye devam ediyor.
Bu kanserlerden biri de metastatik östrojen reseptörü pozitif meme kanseridir. Bu agresif meme kanseri formu meme kanserinin en yaygın şeklidir, ancak bazı vakalar, kanseri tedaviye dirençli hale getirebilecek çeşitli mutasyonlar nedeniyle tamamen tedavi edilemeyebiliyor.
Neyse ki bilim insanları yeni bir zayıflık keşfetmiş olabilir ve bunun oldukça büyük bir olay olduğu söylenebilir. Kısa bir süre Science Translational Medicine'da yayınlanan bir çalışmada, Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign araştırmacıları, metastatik meme kanseri hücrelerini ve tüm metastazlarını (kanser yayılmasının bir sonucu olarak vücutta ikincil büyümeler) doğrudan hedef alan ve neredeyse tam tümör gerilemesi ile sonuçlanan yeni bir bileşiği ana hatlarıyla anlatıyor.
Yeni bileşiğin, agresif kanser formunu durdurmak ve yok etmek için yeni bir araştırma yolu açmasını ve potansiyel olarak metastazla mücadele edebilecek yeni bir kanser önleyici ilaç sınıfı geliştirmesini umuyorlar.
Metastatik östrojen reseptörü pozitif (ER) meme kanseri, büyümek için östrojeni kullanması bakımından özeldir. Bu nedenle, mevcut tedaviler, etkilenen insanların vücutlarındaki östrojeni tüketmeyi, yani "besin" kaynağını durdurarak kanserin kontrolden çıkmasını engellemeyi amaçlıyor. Ne yazık ki, ER kanserleri, bu sınırlamayı aşmalarına ve büyümeye devam etmelerine izin veren mutasyonlar kazanma eğilimindeler ve bu da tedavi edilmesini çok daha zor ve inanılmaz derecede ölümcül hale getiriyor.
Bununla mücadele etmek için bilim insanları alternatif bir yaklaşım benimsediler ve ErSO adlı yeni bir bileşik oluşturdular. ErSO, diğer mevcut ilaçlar gibi östrojen ile rekabet etmeyen ve bunun yerine ER kanser hücrelerinde hücre ölümünü başlatmak için bir yolu aşırı aktive eden küçük bir moleküldür (katlanmamış protein yanıtı olarak adlandırılır).
ErSO farelere enjekte edildiğinde, diğer tedavilere dirençli hale getiren mutasyonlar taşıdığı bilinen hücreler de dahil olmak üzere meme kanserinin tamamen gerilemesi ile sonuçlandı. Ayrıca, enjeksiyondan sonraki 7 gün içinde, akciğer, kemik ve karaciğerdeki metastazlar ortadan kaldırıldı, bu da bileşiğin yalnızca büyük tümörleri yok etmede iyi olmadığını, aynı zamanda kanseri vücuttan neredeyse tamamen ortadan kaldırmada da iyi olduğunu önermekteydi.
Illinois Üniversitesi kimya profesörü Paul Hergenrother ile birlikte baş yazar olan Illinois Üniversitesi biyokimya profesörü David Shapiro yaptığı açıklamada "Birkaç meme kanseri hücresi hayatta kalarak tümörlerin birkaç ay içinde yeniden büyümesini sağlasa bile, yeniden büyüyen tümörler ErSO ile yeniden tedaviye tamamen duyarlı kalır" dedi ve ekledi: "ErSO'nun çoğu akciğer, kemik ve karaciğer metastazının hızlı yıkımına ve beyin metastazlarının dramatik şekilde küçülmesine neden olması dikkat çekicidir, çünkü meme kanseri ölümlerinin çoğundan vücudun diğer bölgelerine yayılan tümörler sorumludur."
Testlerde, ErSO'nun farelerde saptanabilir hiçbir yan etkisi görülmedi.
Bu umut verici sonuçlarla araştırmacılar, ErSO'nun kapsamını anlamak için hızla ilerliyorlar. İlaç şirketi Bayer AG, ilacı zaten lisansladı ve olası insan denemelerinde daha fazla araştıracak, araştırmacılar ErSO'yu ne kadar etkili olabileceğini test etmek için diğer östrojen reseptörü pozitif kanserlerde kullanmaya devam edecek...
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