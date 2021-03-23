Menzil Genişletmek Bu Cihazla Çok Kolay: TP-Link RE505X İncelemesi

Biliyorsunuz, menzil genişleticiler arasında türlü seçenek yer alıyor, ancak Wi-Fi 6 destekli modelleri bu alanda yeni görmeye başladık denebilir, o nedenle henüz çok yaygın değiller. Özellikle fiyat bakımından tanınan markaların Wi-Fi 6 destekli router'larına kıyasla daha ucuz olması ve priz üzerinden kullanılabilmesiyle pratik çözüm sağlayan bu tip ürünlere yeni bir model olarak katılan TP-Link RE505X, şu an 684 TL fiyatla alınabilir durumda. Peki, RE505X ne gibi özelliklere sahip, kimlere hitap ediyor ve ne işe yarıyor? İncelemeye başlayalım...
TP-Link RE505X Tasarımı Nasıl?
Öncelikle her zamanki cihazın tasarımına bakalım. TP-Link RE505X, daha önce de incelediğimiz pek çok bu tip ürün gibi priz üzerine takılarak çalışan pratik bir model. Ancak bu defa tasarım kaygısı olan kullanıcılar düşünülerek hazırlanan cihaz, üzerinde ek prize yer vermiyor. Hatırlarsanız kısa bir süre önce incelediğimiz TP-Link TL-PA7401P modeli, üzerinde aynı zamanda ek priz bulunduruyor ve bu sayede priz işgal etmemiş oluyordu. RE505X modelinde ise daha çok şık tasarıma oynayan TP-Link, öte yandan cihazın üzerine güçlü 2 kol şeklinde uzayan harici antenleri de konumlandırmayı ihmal etmemiş. Böylece cihazın menzil gücü de bir hayli kuvvetleniyor. Bu arada bu antenleri yukarıya uzatabileceğiniz gibi, çevirerek aşağı sarkıtabiliyorsunuz da.
RE505X, sol yanında bir Ethernet portu bulunuyor ve bu port Gigabit desteği içeriyor. Böylece bu cihazdan yayılan kablosuz sinyali, Ethernet kablosu ile kablolu olarak da alabiliyorsunuz.
Ön yüzünde bildirim LED'lerini bulunduran cihazın butonları arasında ise WPS ve reset yer alıyor. WPS butonu ile kolay bir bağlantı sağlanabiliyor, zaten cihazın tüm kurulum ve kullanımını da dilerseniz Tether uygulaması üzerinden takip edebiliyorsunuz.
TP-Link RE505X Özellikleri Neler?
TP-Link RE505X, Wi-Fi 6 özelliği içeren bir menzil genişletici. Yani çift frekanslı diğer menzil genişleticilere göre en belirgin farkı bu ve pek tabii ki optimum performansını Wi-Fi 6 cihazlarla bağlı olduğunda sağlıyor. Yani evinizdeki modem veya router Wi-Fi 6 teknolojisini kullanmıyorsa, zaten bu cihaza ihtiyacınız yok; onun yerine Wi-Fi 5 destekli cihazlara yönelebilirsiniz.
TP-Link RE505X, Wi-Fi 6 standardında, çift bant destekli ve totalde 1500 Mbps teorik hız sağlayan bir cihaz olurken, bunun 1200 Mbps'ini 5 GHz frekansta, tipik olarak 300 Mbps'ini ise 2.4 frekansta sağlıyor. Bunlar dediğimiz gibi teorik hızlar. Bu ve diğer tüm cihazlar için asıl gerçek, internet servis sağlayıcınızın size sağladığı hızlar olurken, bu cihazlar ise altyapınızdan maksimum fayda sağlamanızı amaçlıyor. Yani Türkiye'de bu hızları görmenizin zaten pek bir zor olduğunun altını da bu vesile ile çizelim.
TP-Link RE505X, 25 cihaza kadar bağlantı desteği sağlayabilen bir cihaz. Biz kullandığımız süre içinde 1 PlayStation 5, 1 PlayStation 4, 4 akıllı telefon, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 masaüstü bilgisayar ile ayrıca 2 Öte televizyon bağladık. Bunların aynı sıra akıllı ampüller ve akıllı prizlerin de yer aldığı ev sistemimizde test yaptığımızda, cihaz üzerinden 5 GHz frekansında 100 Mbps'e kadar performans elde edebildik. Öte yandan 2.4 GHz frekansında ise 20 Mbps civarı bir performans elde ettiğimizi de söyleyelim.
Bu arada cihazın OneMesh özelliğinin yer alması da internet performansında mesafeleri uzatmasında yarar sağlıyor. Böylece salonda bağlı konumda olan TP-Link VR2100 modem router ile eküri olabilen TP-Link RE505X, bu sayede arka odalarda da internet performansından modemin yanındaymışçasına faydalanma olanağı tanıyor. Yalnız OneMesh özelliğinin sadece belli başlı cihazlarla sınırlı olması üzücü. Bu kapsam, aileye zamanla yeni modeller eklendikçe genişleyecektir.
TP-Link RE505X, evinde veya ofisinde internet menzil sorunu yaşayanlar için ideal bir cihaz olurken, elbette satın alım aşamasında önemli kriteri Wi-Fi 6'nın oluşturduğunu da unutmamak lazım. Eğer ev veya ofiste internet altyapınızı Wi-Fi 6 üzerine kuruyor ve menzil problemini de aşmak istiyorsanız ise, bu cihaz işinize bir hayli yarayacaktır.
TP-Link RE505X'in fiyatı ise başta da söylediğimiz gibi şimdilerde 684 TL olarak seyrediyor.
CHIP Online Notu: %85
+ Çift bant desteği
+ Wi-Fi 6 performansı
+ Şık ve sağlam tasarım
+ Tether uygulaması ile kurulum ve kullanım kolaylığı
- OneMesh yalnızca belirli yönlendiricilerle uyumlu
Alternatif
Eğer ağınızda Wi-Fi 6 destekli bir modem veya router yoksa alternatif olarak Wi-Fi 5 destekli TP-Link RE305 modeli de değerlendirilebilir.
Kimler Almalı?
Özellikle internet menzil sıkıntısı yaşayan, arka odalara internet ulaştıramayan ve ağ kapsamında Wi-Fi 6 destekli modem ile router kullananlar TP-Link RE505X'ten optimum performansı sağlayabilirler.
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