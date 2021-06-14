Merak Edilen Lenovo Legion 5 Pro Özellikleri Neler?

Lenovo'nun güçlü oyun bilgisayarı markası Legion, Legion 5 Pro ürününün içinde barındırdığı AMD Ryzen işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX grafik kartıyla yüksek çözünürlüklü her oyunlarda üstün bir performans sunuyor.