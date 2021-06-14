Merak Edilen Lenovo Legion 5 Pro Özellikleri Neler?

Lenovo, yeni Legion 5 Pro oyun bilgisayarının mühendislik harikası tasarımıyla profesyonel düzeyde güçlü bir performans sunuyor. 16 inçlik Legion 5 Pro, AMD Ryzen™ işlemcisi ve NVIDIA® GeForce RTX™ grafik kartıyla yüksek çözünürlüklü her oyunda eşsiz bir deneyim sunuyor. Legion 5 Pro, tamamen yenilenmiş AMD Ryzen ™ 5000 H-Serisi Mobil İşlemcilere ve ultra uzun pil ömrüne sahip. İnce ve hafif tasarımıyla da fark yaratan Legion 5 Pro, sadece oyun tutkunlarına değil içerik üreticilerine de ihtiyaç duyulan üstün performansı sağlıyor. Legion 5 Pro, kullanıcıların en iyi AAA kategorisi oyunlarını en yüksek kare hızlarında oynamasını sağlayan bir yapay zeka çözümleri sistemi olan Lenovo Legion AI Engine özelliği ile oyunlardaki performansı zirveye taşıyor.
Üstün performans
Legion 5 Pro, en yeni NVIDIA® GeForce RTX ™ 30 serisi dizüstü bilgisayar grafik işlemcileri sayesinde kullanıcılara yüksek performansın keyfini yaşatıyor. Işın izleme özellikli çekirdekler, tensor çekirdekleri ve çoklu işlemcilerle güçlendirilmiş Legion 5 Pro, ince ve hafif şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Tasarımda performansı zirveye taşıyan Legion 5 Pro, en gerçekçi ışın izlemeli grafikleri, en yeni özellikleri ve yapay zekanın gücünü bir araya topluyor.
Dünyanın ilk 16 inçlik QHD oyun ekranı
Legion 5 Pro, NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync'i destekleyen teknik özellikleri sayesinde dünyanın ilk 16 inçlik Quad HD (2560 X1440 çözünürlük) oyun ekranıyla görsel bir üstünlük sunuyor. QHD ekran, oyun tutkunlarının Full HD oyunlarını keşfetmesini keyfe dönüştürüyor. Legion 5 Pro, %34 artırılmış piksel yoğunluğuna, Dolby Vision™'a, VESA DisplayHDR™ 400 desteğine, 500 nitten fazla maksimum parlaklığa ve %100 sRGB renk doğruluğuna sahip eşsiz bir oyun bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. Legion 5 Pro, 165Hz'e kadar yenileme hızları ve 3ms yanıt süreleri sunan OverDrive teknolojisiyle oyunculara rekabette her oyunda üstünlük sağlıyor.
Birinci sınıf termal performans
Öte yandan Legion 5 Pro'nun, Legion Coldfront 3.0 teknolojisi, akıllı bir hava giriş sistemi, turbo şarjlı çift fan tasarımı, klavye tuşlarının altında konumlandırılmış termal giriş delikleri ve dört kanallı hava tahliye sistemi sayesinde birinci sınıf termal performansını daha da öteye taşıyor. Soğutucular, yeni bir akıllı modla bir araya gelerek, en zorlu e-spor oyunlarını yapay zeka optimizasyonu sayesinde QHD çözünürlükte, kare hızı düşüşleri veya takılmalar olmadan yeni nesil bir performansla oynamayı mümkün kılıyor. Kullanıcılar tam işlemci performansı almak veya pil ömrünü uzatmak için Q Control 4.0'ı kullanarak fan hızını ve voltajını bile kontrol edebiliyor.
Sürükleyici 3D Nahimic ses sistemi
Legion 5 Pro, oyun tutkunları için geliştirilen sürükleyici 3D ses teknolojisi ile oyun deneyimine hayat veriyor. 3D Nahimic ses sistemi sayesinde kullanıcılar, herhangi bir Bluetooth hoparlörü surround ses sistemine dönüştüren inovatif bir ses çözümü olan BT Link'in de keyfini çıkarabiliyor.
Üstün klavye tasarımı
Legion 5 Pro, Legion TrueStrike Klavyesi sayesinde her vuruşta eşit kuvvetle daha derin vuruşlar ve yumuşak iniş sağlayan inovatif tuşlarla karşımıza çıkıyor. Legion TruStrike Klavye'nin hassasiyeti, hızlı algılama özelliği ve tatmin edici tuş hissiyatı, oyunculara rekabette de büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca isteğe bağlı 4 bölgeli RGB aydınlatma (sadece belirli modellerde), üstün klavye tasarımını tamamlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın