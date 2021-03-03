Merak Edilen Soru: Clubhouse Android'e Ne Zaman Gelecek?

Pandemi sürecinde yıldızı parlayan bir sosyal ağ Clubhouse... Belki de bu denli hızlı büyümesinin önemli bir nedeni Kovid-19 sürecinde insanların sohbet sıcaklığını özlemiş olması. En çok sorulan soru ise şu: Clubhouse ne zaman Android kullanıcılarına da sunulacak?