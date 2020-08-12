Merak ediliyordu... Rusya'nın 'aşı bulduk' çıkışı için ABD'den ilk yorum

Rusya dün koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. ABD'den ilk yorum geldi...

Merak ediliyordu... Rusya'nın 'aşı bulduk' çıkışı için ABD'den ilk yorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini, aşının kızı üzerinde de denendiğini açıklamıştı. Rusya'nın tescil ettiğini duyurduğu aşının adı da belli oldu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev'in açıklamalarına göre aşının adıSoğuk Savaş dönemindeki uzay rekabeti ve dünyanın ilk yapay uydusuna atıfla 'Sputnik V' olacak.

Rusya'nın aşı açıklaması sonrası ABD'den ilk yorum geldi.

"Önemli Olan Aşıyı Bulan İlk Taraf Olmak Değil"

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar aşının 3 klinik deney safhasının da başarıyla geçtiğine dair şeffaf bir veriye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Azar, "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması." dedi.

Azar, ABD'nin yıl sonuna kadar aşıya sahip olma yolunda ilerlediğini ve aşı adaylarının 3 deney safhasından da geçtiğini söyledi.

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