Merak ediliyordu: Yüz yüze eğitim kararı açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerinin yarın, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 7 Haziran Pazartesi itibarıyla haftada iki gün yüz yüze eğitime başlayacaklarını açıkladı.

Merak ediliyordu: Yüz yüze eğitim kararı açıklandı

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