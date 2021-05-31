Merak ediliyordu: Yüz yüze eğitim kararı açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerinin yarın, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 7 Haziran Pazartesi itibarıyla haftada iki gün yüz yüze eğitime başlayacaklarını açıkladı.