Merakla Beklenen Özellik, Android 11'den Çıkarıldı

Android 11'in final sürümü ile gelmesi beklenen "kayan ekran görüntüsü" işlevinin şimdilik gelmeyeceği kesinleşti.

Kayan Ekran Görüntüsü Desteği Askıya Alındı

Android 11'in geliştirme sürümlerinde yer alan kaydırarak ekran görüntüsü alma işlevinin final sürüme dahil edilmeyeceği ortaya çıktı.

Android mühendislik takımından Dan Sandler, Reddit'teki bir AMA programında işlevi dahil etmeme kararını kullanıcı deneyimi nedeniyle aldıklarını söyledi. Takım, işlevin yalnızca belirli uygulamalara özel olmayacak biçimde, her uygulamada sorunsuzca çalışmasını istediklerini söylüyor. Android 11'in geliştirme süresi boyunca işlevin davranışlarını gözlemleyen takım, işlevin yayınlanmaya hazır olmadığı kararını verdi. İşlevin "havalı" göründüğünü söyleyen firma, buna karşın acele etmek istemediğini belirtiyor. Firma, işleve özel API'lar sunmayı planlıyor.

Ekranı otomatik olarak kaydırarak uzun ekran görüntüleri alma işlevi, bir süredir Samsung gibi üreticilerin Android arayüzleri içerisine dahil ediliyor. İşlevin gelmeyecek olması, özellikle Pixel kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor, ancak en azından tamamen çöpe gitmemiş olması ve iyileştirilmek üzere rafa kaldırılması olumlu bir durum.

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