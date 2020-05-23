Merakla Beklenen Valorant İçin Heyecan Verici Açıklama

Riot Games, herkesin heyecanla beklediği yeni oyunu Valorant için heyecan yaratan bir açıklama yaptı. Körü haber ise, hile yapmayı düşünen hileciler için geldi.

  • Levent Öztürk
Valoran için geri sayım başladı
Riot Games

Geoff Keighley'in sunduğu Summer Game Fest (Yaz Oyun Festivali) etkinliği sırasında Riot Games, sürpriz bir şekilde, beklenen oyunu Valorant'ın yayımına iki haftadan daha az bir süre kaldığını duyurdu. Oyunun beta sunucuları 28 Mayıs tarihinde kapanacak ve oyun, 2 Haziran tarihinde beta etiketinden kurtulacak. Var olan oyuncu verisi de tam yayıma hazırlık için sıfırlanacak.

FPS oyunu bedava oynanabilecek ve Counter-Strike ile Overwatch'un bir araya gelişini andıracak. Oyunculara silah ekonomisi, sıkı çatışmalar ve güçlü kahraman yetenekleri sunulacak. Oyunun ilginç kapalı beta anahtarı dağıtım yöntemi olan Twitch yayınlarını izleme gereksinimi de, Valorant'ın akış platformunda izlenme rekoru kırarak muazzam bir şekilde aynı anda 1,7 milyon izleyiciye ulaşmasını sağladı.

Yayım ile beraber yeni bir harita, yeni bir oynanabilir ajan ve yeni bir oyun modu gelecek ancak bu ekler hakkında henüz daha fazla bilgi bulunmuyor. Ayrıca Riot, beklenen oyuncu yoğunluğuna karşı hazırlanmak ve gecikmeleri (latency) minimumda tutmak için de Atlanta, Dallas, Madrid, Londra ve Varşova'da yeni sunucular kuruyor. Bunun yanında, Kolombiya, Arjantin ve Doğu Avrupa bölgesindeki sunucuların stabilitesi de güçlendiriliyor.

Bütün bunların yanı sıra Riot, oyunun yayımı ile beraber hilecileri oyundan uzak tutmak için otomatik - yasaklama (ban) sistemini de devreye sokacak. Başka bir deyişle oyunda hile yapmak, biraz cesaret isteyecek. Zira hileciler, otomatik olarak banlanabilecek.

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