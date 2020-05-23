Merakla Beklenen Valorant İçin Heyecan Verici Açıklama

Riot Games, herkesin heyecanla beklediği yeni oyunu Valorant için heyecan yaratan bir açıklama yaptı. Körü haber ise, hile yapmayı düşünen hileciler için geldi.

23 Mayıs 2020 18:30

Levent Öztürk