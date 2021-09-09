Mercedes'ten, Aklınızdan Geçeni Anlayıp Yapan Otomobil!

Otomobil kullanırken navigasyon programına bir adresi ekran klavyesini kullanarak elle girmek veya tuşlara basarak çalan şarkıyı veya radyo istasyonunu değiştirmek sıkıcı mı geliyor? Alternatif olarak nereye gitmek istediğiniz aklınızdan geçirdiğinizi veya nasıl bir şarkı dinlemek istediğinizi düşündüğünüzü ve otomobilinizin bunu anlayıp, şarkıyı çalışmaya başlayarak gitmek istediğiniz yere doğru rotayı hemen oluşturduğunu düşünün. Kulağa hiç de fena gelmiyor, değil mi?
Mercedes, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2021 fuarında tam olarak da bunu tanıttı. Firma, Mercedes-Benz Vision AVTR konsept aracına eklediği beyin-bilgisayar arabirimi (brain-computer interface - BCI) ile kullanıcıların araçları zihinleri ile kontrol etmelerine imkân vereceğini gösteriyor.
Vision AVTR ilk olarak CES 2020'de görücüye çıkmıştı. Burada Mercedes, konseptin sürücüleri kalp atışları ve nefes alma düzenlerinden tanıyabildiğini ortaya koymuştu, ancak zihin kontrolünün dahil edilmesi, yeni bir özellik.
Bu teknoloji şu andaki hali ile kullanıcıların özel bir giyilebilir BCI cihazı giymesini ve enselerine elektrotların bağlanmasını gerektiriyor. Bu yolla beyni dalgaları okunuyor ve otomobil için kullanılabilecek aksiyonlara dönüştürülüyor. Mercedes yaklaşık bir dakika süren bir kalibrasyon sürecinden sonra kullanıcıların aracın belli özelliklerini sadece düşünerek harekete geçirebileceklerini söylüyor.
Her ne kadar hemen yarın bu tür otomobilleri yollarda görmeyecek olsak da, benzer teknolojilerin artık sadece bilim kurgu filmlerinden kalmadığını, gerçek hayatta da uygulamalarının olabileceğini görmek heyecan verici...
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