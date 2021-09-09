Mercedes'ten, Aklınızdan Geçeni Anlayıp Yapan Otomobil!

Aklınızdan bir rota geçirin, otomobiliniz oraya gitsin. Bir şarkı düşünün, otomobiliniz o şarkıyı çalsın. Mercedes, aklınızdan geçeni anlayıp istediğinizi yapacak yeni otomobil konseptini tanıttı.

Zihinle kontrol edilen Mercedes!

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