Mercedes'ten, Aklınızdan Geçeni Anlayıp Yapan Otomobil!

Aklınızdan bir rota geçirin, otomobiliniz oraya gitsin. Bir şarkı düşünün, otomobiliniz o şarkıyı çalsın. Mercedes, aklınızdan geçeni anlayıp istediğinizi yapacak yeni otomobil konseptini tanıttı.