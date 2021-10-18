Mercedes-AMG'nin Süper Otomobili One, Nihayet Geliyor!

Mercedes-AMG One süper otomobilin yaşadığı gecikmelerin ardından, tünelin sonundaki ışık en sonunda göründü. Autocar ilk olarak Perşembe günü, One'ın 2022'nin ortalarında geleceğini bildirdi ve marka Roadshow'a ilk teslimatlar için üretimin gelecek yıl başlayacağını doğruladı.
Mercedes-AMG'nin Formula 1 yarış otomobilinden türetilen bir güç aktarma organı çalıştıran süper otomobil, geliştirilmesi oldukça zor bir araçtı. Sadece pist için tasarlanmış 1.000 beygir gücünde bir motor kullanıldığı için, güç aktarma organını cadde ve yasal kullanım için hazırlamak çok sayıda zorluğu beraberinde getirdi. Bu zorluklar, motorun yaklaşık 5.000 rpm'de rölantide çalışması gerektiği gerçeğini de içeriyor. Mühendisler 1.6 litrelik turboşarjlı V6 hibritin 1.200 rpm civarında rölantide çalışmasına ihtiyaç duyuyordu ve söylenene göre bu, projedeki mühendisler için çok büyük bir zorluktu.
Dört yıllık problem çözme sürecinin ardından otomobilin 275 adetlik üretim süreci başlayacak. Tabii ki, bu siparişlerin tamamı artık tükenmiş durumda ve yeni bir sipariş vermeniz mümkün değil. Ama bu şanslı müşteriler, dört yıl sonra nihayet harika bir otomobile kavuşacaklar!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın