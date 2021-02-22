Mercedes-Benz Küresel IT Çözümleri Merkezi, İşe Alım Yarışması Başlatıyor

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, yeni çalışma arkadaşlarına ulaşabilmek adına 6-7 Mart tarihleri arasında "Mercedes-Benz Developer Hiring Challenge"ı (İşe Alım Yarışması) başlatıyor.

Mercedes-Benz Otomotiv'den Yeni İstihdam Fırsatlar

Mercedes-Benz'in ana şirketi Daimler AG'nin, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye'yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasının ardından açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi, yeni çalışma arkadaşlarına ulaşabilmek adına "Mercedes-Benz Developer Hiring Challenge" isimli bir yarışma düzenliyor. 6-7 Mart tarihlerinde, CoderSpace iş birliği ile düzenlenecek olan Mercedes-Benz Developer Hiring Challenge'da başarılı olan adaylar, 2021 yılında Küresel IT Çözümleri Merkezi çatısı altında Daimler Mobility AG tarafından kurulan Daimler Mobility Global Tech-Hub ekibine katılmak üzere mülakata davet edilecek.

İngilizce bilen yazılımcılar aranıyor

İngilizcesi ileri derecede olan, yazılımla ilgili kendine ve deneyimine güvenen herkes, .NET Core, JAVA veya Front-End alanında kodlayarak bu yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler,   internet sitesinden 4 Mart 2021 saat 23:59'a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Katılımı onaylananlara, 5 Mart'ta yarışmanın detaylı bilgilerini içeren bir e-mail iletilecek. Kişiler diledikleri saatte kodlama yapabilecek. Online gerçekleşecek yarışmada kişiler, yarışma başladıktan sonra yazılım testlerini tamamlamaları için 120 dakikaya sahip olacak. Yarışmanın dili ise İngilizce olacak.

Katılımcılar, her uzmanlık alanında (.Net/Java/FE) tek test yapıp, sorulan 6 adet başlangıç seviyesi ve orta-ileri seviye sorulardan 3 tanesini seçebilecek. Bu sayede başlangıç seviyesindeki adaylara da kendilerini zorlayıp gösterebilme imkanı verilecek.

Daimler Mobility AG Türkiye'de yazılım üssü kurdu

2013 yılında 38 çalışan ile faaliyetlerine başlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi, 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcutta tedarikçileri ile beraber 380'in üzerinde çalışanı ile yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Küresel IT Çözümleri Merkezi hem mevcut çalışanlarına kariyer fırsatları sunuyor hem de potansiyel çalışanlarına istihdam olanağı yaratıyor.

Bu çerçevede 2021 yılında da Küresel IT Çözümleri Merkezi çatısı altında kurulan Daimler Mobility Global Tech-Hub ekibine yazılım geliştirme alanında uzman çalışanlar katılıyor. 2021 sonuna kadar sadece bu alanda 80 kişilik bir yazılım ekibinin oluşturulması hedefleniyor.

Daimler Mobility Global Tech-Hub, Daimler Mobility AG'nin küresel anlamda finansal hizmetler ile sigortacılık alanında birçok lokasyonuna baştan sona yazılım desteği sağlıyor.

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