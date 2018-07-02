Mercedes-Benz Yeni A-Serisi mercek altında!
Kompakt sınıfın yeni öncüsü Mercedes-Benz A-Serisi MBUX ile sürüş keyfini teknoloji ile birleştirip bir üst seviyeye taşıyor.
Günümüzde araçta sürüş keyfinden söz etmeye başladığımızda akla artık sadece motor gücü, süspansiyon, performans gelmiyor. Araç deneyimi artık aracın sunduğu teknolojik olanaklar, iç mekân rahatlığı, aracın bilgilerine rahat ulaşım, her an yanımızda taşıdığımız (ama araç kullanırken zinhar elimize almamamız gereken) cep telefonlarımız ile iletişim ile birleştiğinde gerçek konforu yaşatıyor, hem sürücülere hem de yolculara. Geçtiğimiz hafta CHIP Online olarak test sürüşüne katıldığımız ve deneyimleme fırsatı bulduğumuz Mercedes-Benz A-Serisinin yeni üyeleri A 200 (benzinli) ve A 180 d (dizel) modelleri bu açıdan baktığımızda sürücülere sunduğu olanaklarla diğer araçlardan ayrılıyor ve compact sınıfta yeni standartları belirleme iddiası ile geliyor.
İlk bakışta...
Mercedes-Benz A serisindeki yenilikler aracın içine oturduğunuzda karşınıza gelen gösterge paneli ile başlıyor. Tamamen dijital ekrandan oluşan gösterge paneli sağ tarafa doğru uzuyor ve hem aracın bilgilerine ulaşabileceğiniz hem de birazdan sözünü edeceğimiz multimedia ve iletişim seçeneklerini gösteren ekranla birleşiyor. Dokunmatik ekran hem dokunarak hem de sürücünün sağ elinin altındaki touchpad ve etrafındaki düğmelerle yönetilebiliyor. Kullanımını rahat bulduğumuz bu ekran arkasında Mercedes-Benz'in sesle kontrole imkân veren MBUX – Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) sistemini saklıyor. Cep telefonlarında Siri ve benzeri sesli asistanları kullanan kullanıcıların alışık olduğu şekilde, anahtar sözcükle harekete geçen bu sistem "Hey Mercedes" sözünü duyduğunda size ne yapmak istediğiniz soruyor. Burada klimanın derecesini ayarlamaktan buz çözmeye, hava durumunu öğrenmekten araç içi ortam ışıklandırmasını ayarlamaya, telefonu görüşmelerini yönetmekten koltuk ısılarını ayarlamaya kadar birçok seçeneği sesli komutlarla ayarlayabiliyorsunuz. Böylece, sürüş keyfinden ödün vermeden yolculuğunuza odaklanmak mümkün oluyor. MBUX aynı zamanda yapay zekâ ile destekleniyor ve öğrenmeye açık. Bir süre sonra araç sahibinin sık tekrarladığı komutları daha rahat anlayabiliyor ve "leb demeden leblebiyi anlıyor" diyebiliriz. Örneğin favori radyo kanalınızın ismini söyleyerek direkt olarak onu çalmaya başlamasını sağlayabiliyorsunuz.
Test sürüşümüz sırasında farklı yol koşullarında irtifalarda deneyimleme imkânı bulduğumuz iki model de gerek performans gerekse konfor açısından bizi oldukça memnun etti. Compact sınıf arabalarda farklı modellerde zaman zaman gözlemlenen dar mekân sorunu minimalist bir tasarım yaklaşımı ile mümkün mertebe çözülmüş durumda. Özellikle sürüş emniyeti açısında baktığımızda Aktif Acil Durum Fren Yardımcısı ve Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı sürücüye güven veriyor. Test sürüşümüz esnasında bu iki sistemi de zorlayarak neler yapabildiğini deneyimleme fırsatımız oldu.
Compact sınıfta radikal bir tasarım
Yeni A-Serisi, Mercedes-Benz'in yalın tasarım felsefesinin bir sonraki adımını gözler önüne seriyor. Yeniden ele alınan ölçüler ve gövde oranlarıyla Mercedes-Benz A-Serisi'nin tasarımı yeniden yorumlanıyor. Yeni A-Serisi'nin sportif ve dinamizm odaklı dış tasarımı duyuları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve krom süslemelerle meşale formlu gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlarıyla yenilikçi ön tasarım dinamik ve son derece çekici bir görünüm sunuyor. Tasarımı modernize edilen ve markanın imzası niteliğindeki ön ızgara 'Yıldız'a ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Merkezi gümüş yatay çıta ile ikiye bölünen ve elmas görünümlü süslemeleriyle kalite algısını daha da artıran ön ızgara da dâhil olmak üzere ön tasarımı otomobilin sportif ve dinamik duruşunu tamamlıyor.
Artırılan aks mesafesi ve yan tasarım boyunca uzanan çizgi sayesinde araç görsel olarak daha uzun görünürken, öne doğru uzatılan motor kaputu dinamizmi destekliyor. Daha da büyüyen çamurluklar sportifliği desteklerken aynı zamanda daha tok ve olgun bir görünümü beraberinde getiriyor. Daha yüksek cam çizgisi sayesinde daha geniş bir arka tasarım elde edilirken omuz çizgisi belirginleşiyor.
Yeni A-Serisi 0,25'lik cw değeri ve 2,19 m2'lik yüz alanı (A) ile sınıfının en aerodinamik otomobili olarak öne çıkıyor. Mercedes-Benz ilk kez kompakt sınıfta iki parça bir AIRPANEL (opsiyonel) kullanıma sunuyor. Hava girişlerinin içine entegre edilen jaluzi benzeri şerit şeklindeki plakalar serin hava gereksinimine bağlı olarak açılıp kapanıyor ve sistemin performansını artırıyor.
İç mekân tasarımı
Mercedes-Benz, tamamen yeni bir alan hissi ile kompakt sınıfta bir iç mekân devrimi yaparak yeni A-Serisi'nin iç mekân tasarımı ile lüks ve modern kavramlarını yeniden tanımlıyor. Devrim niteliğindeki iç mekân mimarisine yenilikçi ön konsol ve gösterge paneli yaklaşımı damgasını vuruyor. Mercedes-Benz bir ilke imza atıyor ve gösterge panelinde bir siperliğe yer vermiyor. Böylece gösterge panelinin ana gövdesinin çizgisi kesintiye uğramadan bir kapıdan diğerine uzanıyor. Kokpiti domine eden yenilikçi geniş ekran tamamen açıkta dururken türbin görünümlü havalandırma ızgaraları sportif tasarımı destekliyor.
Geniş ekranlı gösterge paneli iki adet yatay ekrana bölünürken alt bölüm bir girinti ile üst bölümden ayrılıyor ve böylece gösterge paneli görsel olarak havada süzülüyor izlenimi uyandırıyor. Ambiyans aydınlatması bu etkiyi daha da artırırken, isteğe bağlı olarak 64 farklı renk alternatifi sunuluyor.
Yenilikçi gösterge paneli; iki adet 7 inç, bir adet 7 inç ile bir adet 10,25 inç ve iki adet 10,25 inç olmak üzere üç farklı kombinasyonda sunuluyor.
MBUX – Mercedes-Benz User Experience
Yeni A-Serisi, aynı zamanda Mercedes me connect teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi MBUX - Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli konumunda. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâ teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Sistem bu yönüyle sürücü, yolcular ve otomobil arasında benzersiz bir bağ kuruyor.
Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve "Hey Mercedes" anahtar kelimesi ile aktif hale gelen, doğal konuşma dilini de anlama özelliğine sahip olan akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere üç farklı dokunmatik ara yüz üzerinden kumanda ediliyor.
Yeni nesil bilgi ve eğlence sistemi MBUX ile birlikte yeni ve daha da geliştirilmiş Mercedes me hizmetleri devreye giriyor. Park edilen aracı bulmayı kolaylaştıran araç konumunu belirleme özelliği ve park halindeki otomobilin darbeye maruz kalması veya hareket ettirilmesi durumunda sürücünün uyarılması gibi hizmetler bunlardan bazılarını oluşturuyor.
Sürüş konforu: Sessiz ve dingin bir sürüş
Her bir detayın büyük bir titizlikle ele alındığı yeni A-Serisi, sessiz, dingin ve titreşimden uzak bir sürüş sunuyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında daha da iyileştirilen yürüyen aksam ve karoser yalıtımı ve aero akustik kadar şasi ve iskelette alınan önlemler de sürüş konforuna katkı sağlıyor. Yeni A-Serisi tasarlanırken genel karoser rijitliği dışında özellikle karoser, yürüyen aksam ve motor ve aktarma organlarının birleşim noktalarının ses yalıtımına önem verildi. Özellikle yürüyen aksamdaki hareketli parçaların bağlantı ve birleşim noktalarında alınan önlemlerle yuvarlanma gürültüsü düşürülürken böylece daha dingin ve sessiz bir yolcu kabini tesis edildi. Yeni A-Serisi'nin ses yalıtım konsepti geliştirilirken soğutma sistemine ait yapı elemanlarıyla iç mekân kaplamaları ses yalıtımını destekleyecek şekilde tasarlandı. Uygulanan çözümler sayesinde yol rüzgârı önceki nesil ile karşılaştırıldığında önemli oranda iyileşme gösteriyor.
Intelligent Drive: S-Serisi'nden transfer edilen çözümler
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi sürücünün hayatını kolaylaştıran en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor ve S-Serisi'nden transfer edilen özelliklerle sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Yeni A-Serisi belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş kameralar ve radar sistemleri sürüş istikametindeki 500 metrelik mesafeyi tarıyor. A-Serisi ayrıca sürüş destek fonksiyonlarını yerine getirmek için harita ve navigasyon verilerinden de yararlanıyor. Böylece sürüş destek sisteminin bir parçası olarak Aktif Takip Yardımcısı DISTRONIC örneğin viraj, sapak veya kavşaklardan önce konforlu bir şekilde hızı düşürerek farklı sürüş koşullarında sürücüyü destekleyebiliyor. Bunun dışında Aktif Acil Durum Fren Yardımcısı ve Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı gibi çözümler de sürüş esnasında sürücü destekliyor.
Yeni A-Serisi standart olarak gelişmiş bir Aktif Fren Yardımcısı ile yollara çıkıyor. Sürücüyü etkin bir şekilde destekleyen sistem; daha yavaş ilerleyen, yavaşlayan veya duran araçlar dışında yoldan karşıya geçmekte olan yaya veya bisikletlileri de algılayarak fren yapıyor ve olası bir çarpmanın şiddetini azaltıyor veya tamamen engelleyebiliyor.
PRE-SAFE® PLUS ise olası bir arkadan çarpma riskini tespit edebiliyor. Otomobil durur haldeyken çarpışma riskinin devam etmesi halinde sistem devreye girerek fren yapıyor ve arkadan gelen çarpmanın şiddetiyle aracın ileriye doğru hareket ederek sürücü ve beraberindeki yolcuların ikinci bir darbe ile karşı karşıya kalmalarını önlüyor.
Yeni A-Serisi, yeni Araç Güvenliği Teknoloji Merkezi'nde (TFS) geliştirilen ilk Mercedes-Benz modeli. Bu merkezde gerçek yaşamdaki kaza vakaları incelenerek dikkate alınıyor ve elde edilen veriler ışığında araç mimarisinde önlemler alınıyor. İskelet ve şasiye ait her bir bileşen geometri, malzeme kalınlığı, bağlantı tekniği ve malzeme kalitesi bu veriler ışığında optimize ediliyor.
Aracın en önemli güvenlik unsurunu yüksek güvenlik seviyesine sahip dayanıklı yolcu kabini oluşturuyor. Yolcu kabinin olası önden, yandan ve arkadan çarpışmaların yanı sıra takla anında da deforme olmaması için yüksek dayanımlı ve dövme çelik yapı elemanları kullanılıyor.
Sürücü ve ön yolcu koltuğu aktif gergili üç nokta emniyet kemerleriyle donatılıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan PRE-SAFE® Sistemi ile birlikte ön koltuklarda sıkışmayı önleyen emniyet kemerleri devreye giriyor. Arka koltuk sırasının kapı tarafındaki koltuklarında da aktif gergili ve sıkışmayı önleyen üç nokta emniyet kemerleri sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi standart olarak sürücü, yolcu, sürücü diz ve cam hava yastıklarıyla donatılıyor. Çoğu rakip modelin aksine perde hava yastığı A sütununu da kaplıyor ve böylece yolculara çok daha etkin bir koruma alanı sunuyor. Ön koltuklarda standart olarak sunulan bel ve göğüs kafesini koruyan yan hava yastıkları arka koltuklarda isteğe bağlı ekipman olarak sunuluyor.
MULTIBEAM LED ön farlar: Maksimum görüş alanı
İsteğe bağlı olarak sunulan MULTIBEAM LED ön farlar üst sınıf araçlardan transfer edilen teknolojiye bir başka örnek oluşturuyor. MULTIBEAM LED ön farlar sürüş koşullarına bağlı olarak son derece hızlı ve etkin bir şekilde aydınlatmayı elektronik olarak ayarlıyor. A-Serisi'nin her bir farında bağımsız olarak kumanda edilen 18 adet LED yer alıyor. LED'lerin gün ışığına yakın aydınlatma tonu gözleri korurken aynı zamanda konsantrasyona da olumlu etki ediyor ve yolu etkin bir şekilde aydınlatıyor. Bir başka isteğe bağlı donanım olarak LED yüksek performanslı farlar sunuluyor.
Yeni benzinli ve dizel motorlar
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Türkiye'de; A 200 ve A 180 d olmak üzere biri benzinli biri dizel toplam iki motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.
A 200'de yeni M 282 kodlu, silindir kapatma özelliğine sahip 1,332 litre hacimli turbo benzinli motor sunuluyor. 163 BG/120 kW ve 250 Nm üreten motor 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman eşliğinde 5,1 lt/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi, 120 gr/km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı değerleri sunuyor. Benzinli motoru standart olarak partikül filtresiyle donatılıyor.
Dizel cephesinde ise yeni OM 608 kodlu motor sunuluyor. 116 BG/85 kW ve 260 Nm üreten motor (4,1 lt/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi, 108 gr/km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı) yeni 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Optimize edilen turbo kadar motora yakın konumlandırılan ve AdBlue® Teknolojisi ile desteklenen emisyon arındırma sistemiyle donatılan motor yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor.
Yürüyen aksam: Atak ve konforlu
Yeni A-Serisi motor seçeneği ve sürücünün isteğine bağlı olarak farklı yürüyen aksam tipleriyle donatılabiliyor. Standart olarak sunulan 16 inçlik jant seçeneği 19 inçe kadar uzanıyor. Standart olarak sunulan DYNAMIC SELECT ile birlikte isteğe bağlı olarak sunulan aktif ayarlanabilir amortisörler benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.
Yeni A-Serisi standart olarak çelik helezon yaylı konforlu bir süspansiyon ve DYNAMIC SELECT ile yollara çıkıyor. Bir başka seçenek olan alçaltılmış konforlu süspansiyon, otomobilin sportif tasarımına ve yol tutuşuna 15 milimetre daha alçak ayarlanmış olan sürüş yüksekliği ile katkıda bulunuyor. Üçüncü süspansiyon seçeneği ise aktif ayarlanabilir amortisörler ile yol tutuş performansı ile konfor arasında sürücüye seçim yapma imkânı sunan süspansiyon sistemi olarak sunuluyor.
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi teknik özellikleri
193.400 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulmaya başlanan yeni Mercedes-Benz A-Serisinin teknik özellikleri.
Sonuç olarak...
İki gün boyunca farklı koşullarda test etme imkânı bulduğumuz Mercedes-Benz yeni A-serisi sunduğu teknolojik olanaklarla bizden geçer not aldı. Teknolojinin hayatımızın her anını kolayaştırdığı bir gerçek, buna sürüş keyfi de dahil. Üst sınıf otomobillerden beklenen performans, konfor ve güvenlik seçeneklerinin tamamını kapsayan, bunu yapay zekâ ile desteklenen MBUX sistemi ile bir üst seviyeye taşıyan A-sınıfına uygulanan bu teknolojik dokunuş bu sınıfın meraklıları için son derece uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Siz de bu yeni seçenekleri test etmek ve teknolojinin sürüşü keyfine nasıl katkı sağladığını öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayarak test sürüşü için randevu alabilirsiniz.
Cenk Tarhan
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