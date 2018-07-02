Mercedes-Benz Yeni A-Serisi mercek altında!

Kompakt sınıfın yeni öncüsü Mercedes-Benz A-Serisi MBUX ile sürüş keyfini teknoloji ile birleştirip bir üst seviyeye taşıyor.

Mercedes-Benz A-Serisi mercek altında!
Yeni Mercedes-Benz A-Serisini iki gün boyunca test ettik

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