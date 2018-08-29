Mercedes-Benz'ten Hem Nostaljik Hem Hızlı Konsept

Mercedes-Benz geleceği inşa etmek için geçmişten ilham aldı. 1937 yılına ait W 125 Benz'e dayanan konsept otomobil, görenlere nostalji yaşatıyor

Mercedes-Benz'ten Hem Nostaljik Hem Hızlı Konsept

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