Mercedes-Benz'ten Hem Nostaljik Hem Hızlı Konsept
Mercedes-Benz geleceği inşa etmek için geçmişten ilham aldı. 1937 yılına ait W 125 Benz'e dayanan konsept otomobil, görenlere nostalji yaşatıyor
Mercedes-Benz, Pebble Beach'teki etkinlikte mevcut teknolojilerle retro tasarımı harmanlayan spor otomobilini tanıttı. Elektrikli araç şarj edilmeye ihtiyaç duymadan yaklaşık 400 kilometre yol alabilen 80kWh bir bataryaya sahip. Araç, neredeyse sessiz olan elektrik aksanlarıyla 750 beygir güç üretebiliyor. Aracın performans olarak tatmin edemeyeceği tek konu motor sesi gibi duruyor.
Sahip olduğu motordan dolayı hızlanmanın problem olmayacağı araçta, fren için de ilginç bir mekanizma var. Frene basıldığı anda kenardan açılan paneller rüzgar direnci yaratarak aracın yavaşlamasını kolaylaştırıyor.
Karbonfiber dış yapının yanı sıra içinde kullanılan deri, aliminyum ve ceviz ağacı detaylar da hem hafif hem de estetik özellikleri bir arada sunuyor.
Sürücü için iki ekran düşünülmüş: panoramik kavisli bir ekran ve direksiyon simidinde bulunan başka bir dokunmatik ekran. Dev ekranından, mevcut ve eski Silver Arrow arabalarına karşı "sanal olarak" yarışabilme özelliği de sunuluyor. Video oyunlarındaki hayalet bir arabaya rakip olduğunuz oyun modları gibi, ancak bu gerçek! Direksiyonun üzerinde bulunan dokunmatik ekran ise alışılan şekilde hızı görüntülüyor ve sürüş modu gibi seçenekleri de sunuyor.
Çoğu konsept otomobil gibi EQ Silver Arrow'un seri üretimini göremeyebiliriz. Ancak bu konsept, elektrikli araçların nasıl bir gelişme hızı yakaladığını gösterir nitelikte. Mercedes-Benz'in belki de önümüzdeki birkaç yıl içinde seri üretebileceği EQ araç serisi şimdiden araba tutkunlarını heyecanlandırıyor.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın