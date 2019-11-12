Mercedes, Elektrikli G-Sınıfı Sunmaya Hazırlanıyor

Bundan neredeyse iki yıl önce Mercedes'in o zamanki lideri Dieter Zetsche, markanın 2022 yılına kadar tüm modelleri için elektrikli sürümler sunmayı planladığını söylemişti. Geçtiğimiz yıl Mercedes, ilk elektrikli SUV aracını tanıttı ve şimdi de, Daimler AG Dijital Dönüşüm lideri Sascha Pallenberg'in tweet'inde belirtildiği üzere, yeni CEO Ola Källenius, firmanın G-Sınıfının sıfır emisyonlu bir sürümünün sözünü verdi.
Herhangi bir SUV modeline göre zaten oldukça ağır olan XL boyutlu G sınıfı araçların, oldukça büyük bir bataryaya ihtiyaç duyacağı kesin. Bu da, araçların daha da ağırlaşması sorunu ile karşı karşıya kalması demek olabilir.
Ancak görünene göre firma, bunu gerçeğe dönüştürmek için gerekli mühendislik yatırımlarından kaçmıyor. Ayrıca Källenius "geçmişte bu modeli kaldırmamız konusunda görüşler vardı, şu andaki görüşümle söyleyebilirim ki, üretilen en son Mercedes bir G-Sınıf olacak" cümlesini kuruyor.
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