Mercedes Gözünü Elektrikli Cip Üretimine Dikti!

Mercedes'in yıllardır küçük tanıtımlarla kısıtlı olan modeli ne zaman piyasaya süreceği hakkında fikirler netleştirmeye başlıyor.

Mercedes Gözünü Elektrikli Cip Üretimine Dikti

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