Mercedes Gözünü Elektrikli Cip Üretimine Dikti!
Mercedes'in yıllardır küçük tanıtımlarla kısıtlı olan modeli ne zaman piyasaya süreceği hakkında fikirler netleştirmeye başlıyor.
Mercedes EQC konsept ve prototiplerini artık nihayetlendirmeye hazırlanıyor. Cipin (seri üretime hazır hali olması beklenen versiyonunun) 4 Eylül'de Stockholm'de yapılacak etkinlikte sergileneceğini açıkladığı bir video yayınlandı. Bu araca sadece kısa bir bakış olsa da, 2016'da gördüğünüz araç prototipi kadar fütürist olmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Tek parçalı ön bölüm, elektrikli araçlarda gerek duyulmasa da ızgara içeren geleneksel bir görüntü ile değiştirildi . Bunun nedeninin alışılagelen cip görüntüsünü bir anda değiştirmenin başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünmelerinden kaynaklanabiliyor denebilir.
Performans tahminleri ise uzun süredir bilinmekteydi. 70 kWh'lik batarya ve 400 beygirlik motor aracın beş saniyenin altında 100 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Aracın tahmini menzili 500 km (gerçek yol koşullarında daha az olması beklenebilir) olduğu da önceden edinilen bilgiler arasındaydı.
EQC'nin 2019'a kadar çıkması beklenmiyor, ancak erkenden gösterilmesinin bir sebebi var: Audi'nin 17 Eylül'de tanıtılacak olan e-tron cipine olan ilgiyi kendi araçlarının üzerine toplamak. Mercedes burada iyi bir ticari hamle yaparak Audi'nin bir adım önüne geçmeyi hedeflemişe benziyor.
Yavuz Alp Şimşek
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