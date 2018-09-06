Mercedes ilk gerçek EQ EV aracını tanıttı
Mercedes EQ serisindeki ilk gerçek EV aracını tanıttı!
Mercedes-Benz İsveç'teki bir etkinlikte, EQ markası altında ilk gerçek elektrikli aracını tanıttı. EQC (resmi adı: EQC 400 4Matic), otomobil üreticisinin elektrikli araçlarda ilk crossover atılımı. Düzgün bir uzay-çağ tasarımı ile şirket "avangard elektro-görünüm" olarak adlandırıyor. EQ, 2020'de ABD kıyılarına indiğinde dikkatleri çekeceğinden emin.
Dört çekişli EV, kendini itmek için iki motor (önden bir, arkada bir) kullanıyor, ancak verimlilik için her motor farklı şekilde yapılandırılmış durumda. Araç hafif ve orta yük altında olduğunda, sadece ön motor devreye giriyor. Bu arada arka motor "sportiflik" için var. Bu, otomobilin 402 beygir gücü ve 564 feet-poundluk torku sayesinde bolca sahip olduğu bir şey.
Mercedes, EQC'nin 4.9 saniyede sıfırdan yüze çıkabileceğini söylüyor.
Araç, tabanının altında çalışan bir 80kWh akü paketi tarafından destekleniyor. Otomobil üreticisi, aracın DC hızlı şarjı destekleyeceğini ve 110 kW'lık bir güç kaynağı ile yaklaşık 40 dakikada yüzde 10'dan yüzde 90'a çıkacağını söylüyor.
450 km'lik Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü (NEDC) menzili ile diğer otomobil üreticilerinin tekliflerinin önüne geçmese de Mercedes'den bekleyeceğiniz lüksü sunduğu görülebiliyor.
Dış biraz gelecekçi GLC gibi görünüyor olsa da, içi gül-altın çizgiler ve tek bir camın arkasında çift 10.25 inç ekran (biri gösterge kümesi için, diğeri medya için) ile gelecekçi görüntüsüne devam ediyor. Kapılarda da üst düzey bir amplifikatörü andıran "yüzgeçler" bulunuyor.
Eğer bunlar sizin için yeterince süslü değilse, aracın bir AMG iç trim seviyesi de olacak. Bu seçeneğin aracın maliyetine ne kadar ekleneceği ise henüz bilinmiyor.
Tahmin edilebileceği gibi, araç piyasaya sürüldüğünde en son Mercedes-Benz teknolojilerini barındıracak. Bu da etkileyici ses kontrolü ile yeni MBUX bilgi-eğlence sistemini içereceği anlamına geliyor. Sistem, yakındaki cihazları şarj etme yeteneği de dahil olmak üzere EQ hattı için ek özelliklere sahip olacak.
Ayrıca, sürücünün verimli bir şekilde nasıl sürülebileceği konusunda uyarmak için dönüşleri, kavşakları, trafik çemberlerini, degradeleri ve hız sınırlarını kullanarak bir yolun verimlilik haritasını oluşturmasına yardımcı olan ECO Assist'e de sahip.
Ne yazık ki, elektrikli Mercedes'in fiyatı hakkında bir bilgi verilmiş değil. Ancak otomobil üreticisinden gelen son EV olmayacağını biliyoruz. Daimler AG'nin başkanı ve Mercedes-Benz'in CEO'su Dieter Zetsche, şirketin EQ portföyüne 10 milyar avro ve pil üretimine bir milyardan fazla yatırım yapacağını söyledi...
Levent Öztürk
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