Mercedes'ten, MBUX Adı Verilen Muazzam Bir Araç İçi Ekran Geliyor

Mercedes-Benz, markanın muazzam genişlikteki gösterge ekranına ilk adımı olan MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi – User Experience) Hyperscreen'i Ocak ayındaki CES 2021 etkinliğinde tanıtacak.
Beklenen EQS elektrikli sedan ile üretime adımını atması planlanan ultra geniş ekran, aracın gösterge panelinin tamamını kapsayacak ve var olan Mercedes infotainment sisteminin bir kısmını oluşturacak.
MBUX Hyperscreen eğlence ve araç işlevlerini kontrol etmenin daha geliştirilmiş bir yöntemini sunmak için yapay zeka (AI) kullanacak. Bunun tam olarak ne anlama geldiği henüz net olmasa da, navigasyon, müzik ve performans tercihleri gibi araç içi özellikler bu ciddi ekran gelişiminden faydalanacak ve araç içi konusunda markayı rakiplerine göre bir adım ileride tutacak. Henüz, başka hiçbir araç üreticisi kendi araçlarında tam genişlikteki tekil bir ekran kullanma planı duyurmuş değil.
Bu muazzam boyuttaki ekranın sürücü kısmından başlayarak ön yolcu kısmına kadar uzanması da bir diğer avantaj oluyor. Mercedes'in söylediğine göre yeni ekran, yolcu için de araç içi kontrol için sezgisel ve kolay kullanılan bir sistem sunacak.
MBUX Hyperscreen, markanın yeni tamamen elektrikli lüks sedanı EQS EV ile beraber bir seçenek olarak sunulacak ve firmanın söylediğine göre sürüşünüz ile beraber öğrenmeye devam eden arabanın zekasının bir temsilcisi olacak. Mercedes, MBUX Hyperscreen'i 11 Ocak 2021 tarihine planlanmış olan uzaktan CES basın konferansı sırasında tamamen tanıtmayı amaçlıyor.
Yine de, teknik olarak Mercedes tam genişlikli ekranı kullanan ilk otomobil üreticisi değil. Honda 2019 yılında tam genişlikte bir dijital gösterge paneli sunmuştu ancak bu panel, beş adet entegre yüksek çözünürlüklü renkli ekranın bir araya gelmesi ile oluşuyordu.
Mercedes'in sunduğu ekran ise tekil olacak. Yani tek bir ekran aracı boydan boya geçecek ve tahminen bunun daha rahat kullanılan ve daha zarif bir tasarım sunacağı söylenebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın