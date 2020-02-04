Mercedes X: Bir Mercedes'in Sonu!

Mercedes Benz, 2017 yılında büyük umutlarla piyasaya sürdüğü pick-up'ı Mercedes X konusunda, kısa sürede pes etti. X serisi araçların üretimi Mayıs ayı sonunda durdurulacak. Böylece araç, yolun sonunu biraz erken görmüş olacak.
Mercedes Benz'in X serisi pick-up modellerini piyasaya sürmesi, zaten pek çok kişi tarafından sürpriz olarak değerlendiriliyordu. Ancak bu "sürpriz" ne yazık ki beklenen başarıyı sağlayamadı.
Yapılan açıklamada, Mercedes X serisi araç sahipleri için yedek parça ve servis hizmetlerinin eksiksiz olarak devam edeceğinin de altı çizildi.
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