Mercedes X: Bir Mercedes'in Sonu!

Mercedes Benz'in 2017 yılında, büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü sürpriz model, ne yazık ki yolun sonuna geldi!

Mercedes X: Bir Mercedes'in Sonu!

Mercedes Benz, 2017 yılında büyük umutlarla piyasaya sürdüğü pick-up'ı Mercedes X konusunda, kısa sürede pes etti. X serisi araçların üretimi Mayıs ayı sonunda durdurulacak. Böylece araç, yolun sonunu biraz erken görmüş olacak.

Mercedes Benz'in X serisi pick-up modellerini piyasaya sürmesi, zaten pek çok kişi tarafından sürpriz olarak değerlendiriliyordu. Ancak bu "sürpriz" ne yazık ki beklenen başarıyı sağlayamadı.

Yapılan açıklamada, Mercedes X serisi araç sahipleri için yedek parça ve servis hizmetlerinin eksiksiz olarak devam edeceğinin de altı çizildi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çinliler Corona Virüsü'ne karşı köpeklerine de maske takmaya başladı
7 bin kişilik gemide Corona Virüsü alarmı! 27 Türk yolcu da gemide!
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Günün En çok Okunanları
WhatsApp, Artık Milyonlarca Cihazda Çalışmıyor
Intel Core i9-10900K 10 Çekirdekle 3DMark'ta Göründü!
80'ler ve 90'lardan hafızalara kazınan cihazlar
İşte Galaxy Watch 2 ve Watch Active 3 Hakkında İlk Bilgiler!
Bilim İnsanlarından, Denizanalarını Hızlandıran Şaşırtıcı Deney!

 

 