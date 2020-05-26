Mercedes'in Yeni E Sınıfı Modellerinde, "Akıllı Direksiyon" Bulunacak

2021 Mercedes-Benz E-Sınıfı Sedan'ın ilk kez ortaya çıkışının üzerinden çok fazla zaman geçmedi. Birkaç gün sonra da yenilenen E-Sınıfı Coupe ve Cabriolet ile tanışacağız. Otomobil Mercedes, aradaki bu boşluğu doldurmak için de, E-Sınıfının yeni yeteneklerinden biri hakkında daha fazla detay sunuyor.
Daha önce yayınlanan fotoğraflarda da 2021 Mercedes-Benz E-Sınıfı Sedan'ın yeni bir direksiyona sahip olduğu görülebiliyordu. Görülmeyen ise aslında bir değil, iki yeni tasarımın söz konusu olduğu. İlk tasarımda, merkezden kenara doğru uzayan kısımlar tek parçadan oluşuyor. İkinci tasarımda ise, çift katmanlı paralar bulunuyor. Bu ikinci tasarım, AMG Line ve AMG araçlarına özel olacak.
Her iki direksiyon tasarımında da tuşlar bulunuyor ve bunun yeni bir şey olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak bu sefer "tuşlar", gerçek tuşlardan oluşmuyor ve bunun yerine bir dokunmatik algılayıcı hattı söz konusu. Yani artık tuşa basmak yerine direksiyondaki bir tuşa dokunmanız yeterli olacak. Ayrıca kenara kaydırma gibi hareketler ile de menülerde hareket etmek veya şarkı değiştirmek gibi işlevleri uygulayabileceksiniz.
Mercedes-Benz, direksiyon üzerindeki dokunmatik kısımların suyun kaynama noktasından yüksek sıcaklıklara dayanabildiğini söylüyor ve bu yüzden de güneş altında uzun süre kalması, direksiyon için bir problem olmayacaktır.
Direksiyonun yetenekleri bunlarla da sınırlı değil. Şu anda var olan sürüş desteği sistemlerinin pek çoğunun ellerinizin direksiyonda olduğunu anlamaları için ufak bir çaba göstermeniz gerekebiliyor. Ancak yeni direksiyon ile bu da bir sorun olmaktan çıkacak ve sistemin ellerinizi fark etmesi için sadece direksiyonu sağlam bir şekilde tutmanız yetecek. Eğer sistemin direksiyonu tutmanız için çağrılarına kulak asmazsanız da aracı kenara park eden bir sistem devreye girecek.
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