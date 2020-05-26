Mercedes'in Yeni E Sınıfı Modellerinde, "Akıllı Direksiyon" Bulunacak

Mercedes-Benz, yeni E-Sınıfı araçlarında kullanacağı iki farklı direksiyon sisteminin detaylarını paylaştı. Mercedes E- Sınıfının direksiyonu, artık çok daha akıllı olacak.

26 Mayıs 2020 20:00

Levent Öztürk