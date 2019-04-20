Mercedes yeni GLS serisini tanıttı
Mercedes'in yeni GLS serisi, tüm aileniz için konfor sağlıyor!
- Levent Öztürk
Eğer çok büyük olmayan, şık, çevreye de çok zararı bulunmayan bir Mercedes crossover istiyorsanız, EQC sizin için olabilir. Eğer genel olarak göreceli lüks içerisinde yaklaşık sekiz kişiyi taşıyorsanız, muhtemelen Mercedes-Benz'in yeni GLS sınıfını tercih etmeniz daha doğru olabilir. Her ne kadar Lincoln Navigator lüks serisi kadar büyük olmasa da, yeni GLS 450 ve GLS 580, Mercedes'in 2020 serisinin en büyük araçlarından biri ve gerçekten lüks bir insan taşıyıcıdan bekleyeceğiniz güzelliklerin çoğuna sahip.
Güç anlamında ise GLS 450, 362HP güç üreten turbo 3.0L motoru ile ikilinin daha zayıf olanı iken GLS 580, 4.0L çift-turbo V8 ile muhtemelen istediğiniz gücün fazlasını sunabilecek yeteneğe sahip.
Her iki model GLS de Mercedes'in 21HP EQ Boost destek sistemine sahip ve bu da standart içten yanmalı motorlara hızlanma anlamında yardımcı oluyor. 580 modelinin 100kmph'ye 5.2 saniyede, 450'nin ise 6 saniyede ulaşmasını bekleyebilirsiniz. Ancak eğer GLS gibi bir aracı almayı düşünüyorsanız, muhtemelen düzenli olarak hayatındaki insanları bir yerlere taşıması gereken sorumlu bir yetişkin olduğunuz varsayılabilir.
450 ve 580, rahat bir şekilde yedi kişiyi taşıyabiliyorlar ancak üçüncü sıradaki kişilerin biraz beklemeleri gerekebiliyor. Mercedes, manuel katlanma mekanizması yerine tek bir tuşa basarak genişleyen kapanan koltukları tercih etmiş durumda ancak bu sistem her ne kadar güzel gözükse de, beklediğinizden daha yavaş olacağını belirtmekte fayda var. Herkes araca bindikten sonra ise GLS'nin üçüncü sırası kendi ısıtmasına (otomobil üreticisi için bir ilk) ve USB girişlerine sahip.
Mercedes, doğal olarak sürücünün de kendi donanımlarına sahip olmasını sağlamış durumda. Ön kısımda iki adet 12 inçlik ekran bulunuyor ve bunlardan biri araç göstergelerine ev sahipliği yaparken, diğeri iklimi ve infotainment sistemini kontrol etmeyi sağlıyor. Ayrıca GLS, MBUX arayüzü ile beraber sunuluyor.
Tabi ki Mercedes-Benz'in Energizing Comfort (Enerji Veren Konfor) özelliklerini de unutmamak gerekiyor. Bu özellikler ortam aydınlatması, araç kokuları, müzik, masajlı koltuklar, farklı iklim ayarları gibi özelliklerle aracı tam bir rahatlama merkezine çevirebiliyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın