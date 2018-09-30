Mercedes'ten Yeni GLE
Mercedes, yeni yılda yeni bir GLE sürümü piyasaya sürecek
EQC, Mercedes'in yakın gelecekteki tek teknoloji ağırlıklı SUV yayımı değil. Marka, GLE'nin teknolojisinin, fark etmediğiniz şeyler için de yaptıklarınız kadar önemli olduğu yeni bir sürümünü tamamladı. "Tamamen ağ bağlantılı" 48 volt aktif hava süspansiyonunu birleştiren ilk araç olarak tanımlanıyor ve her bir tekerlekte sönümleme ve yay kuvvetlerini kontrol etme yeteneğini sunuyor. Yolcuların bir tümsekten sonra içeceklerini dökme olasılığı da böylelikle azalıyor.
Kabinde de çok fazla teknoloji görülebiliyor. A-Serisi'nde görülen MBUX medya sistemi bulunuyor, ancak bu sefer yan yana iki 12.3 inç ekranla deneyimleniyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, "merhaba, Mercedes" ses kontrollerinin yanı sıra, hem yakınlığa göre arayüzünü değiştiren hem de temel el hareketlerini tanıyan hareket algılamayı içeriyor.
GLE 450 4MATIC, 22HP EQ Boost elektrik motoruyla 367HP altı silindirli motorunu destekliyor ve hedeflerin arasında bir de plug-in hibrit bulunuyor. Aktif yardım artık, son arabanın arkasına gelirken ve dur-kalk trafiği ile başa çıkarken, geri tepmelerle (örneğin trafik sıkışıklığı) nasıl başa çıkılacağını biliyor. Aktif bir fren asistanı, otobandayken kapanırken uygun hızlarda sizi yavaşlatabiliyor, kör noktadan yaklaşan biri olduğunda da (arabadan çıkarken de dahil olmak üzere) sizi uyarır. Avrupalılar, yeni sürücüler için geri dönüşü kolaylaştıran bir römork asistanı seçeneğine de sahipler.
Mercedes, yeni GLE için fiyatlandırmayı açıklamış değil, ancak 2019 ilkbaharında Amerikan bayilerine ulaşmaya başlayacak. Mevcut model 52.200 $ 'dan başlıyor, bu yüzden yeni modelin kabaca aynı yada daha pahalıya mal olması beklenebilir...
Levent Öztürk
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