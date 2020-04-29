Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 TL'lik banknotlar 4 Mayıs'ta piyasalarda

Merkez Bankası yaptığı açıklama ile 1211 sayılı Kanun'un bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotların 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu...

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 TL'lik banknotlar 4 Mayıs'ta piyasalarda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yeni bir açıklama yaptı. Yeni 10 liralık banknotların 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1., 2. ve 3. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, 4. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2. ve 3. tertipleriyle tamamen aynıdır. 1., 2., 3. ve 4. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; 4. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır"denildi.

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