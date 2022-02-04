Mesai Saatleri Dışında Bile Patronundan Kurtulamayanlara İyi Haber!

Belçika'da 1 Şubat 2022'de yürürlüğe giren yeni "bağlantıyı kesme hakkı" yasası sayesinde federal patronların, memurları mesai saatlerinden sonra aramalarına artık izin verilmiyor. Yeni karar, Belçika memurlarına, sözleşmeli çalışma saatleri dışında aldıkları e-postaları ve telefon görüşmelerini görmezden gelme hakkı vererek, yaklaşık 65.000 federal çalışanı vardiyaları bittiğinde iş yükümlülüklerinden kurtarıyor.
Brussels Times'ın söylediğine göre Belçika Federal Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, kararın federal işgücü arasında "aşırı iş stresi ve tükenmişlik" ile mücadele için bir araç olarak alındığını söyledi.
De Sutter, "Bilgisayar açık kalır, akıllı telefonunuza gelen e-postaları okumaya devam edersiniz" dedi ve ekledi: "İnsanları buna karşı daha iyi korumak için artık onlara yasal bağlantıyı kesme hakkını veriyoruz."
Bağlantıyı kesme hakkı, birkaç Fransız Yüksek Mahkemesi Davasının ardından 2017'de Fransa'da uygulandığı için Belçika bu kararı alan ilk ülke değil. Ücretsiz fazla mesai, aşırı iş yükleri, stres ve tükenmişliğin öne çıktığı günümüz dünyasında bu karar ve türevleri, o zamandan beri genel olarak popülerlik kazandı. Bağlantıyı kesme hakkının bulunmadığı birçok işyeri, çalışanlarını mesai bitiminde serbest bırakabilse de, bu yasa ile bu serbestliğe sahip olmayan işçilere destek sağlanması amaçlanıyor.
Salgın sırasında uzaktan çalışma dünya genelinde büyük bir artış yaşadı, ofis ve evin birleşmesi, iş ve eğlence arasındaki çizginin her zamankinden daha ince olduğu anlamına geldi. Belçika, bağlantıyı kesme hakkını uygulayarak devlet memurlarına iki temel hak vermeyi umuyor:
- Rutin olarak mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalmama hakkı.
- Mesai saatleri dışında çalışmayı reddetmekten dolayı cezalandırılmama hakkı.
Ayrıca, çalışanların mesai saatleri bittiğinde e-posta göndermekten veya onları aramaktan kaçınarak çalışma arkadaşlarına mesai saatleri dışında çalışmaları için baskı yapmamalarını da sağlıyor.
Bu yüzden fazla mesai yapan memurlar için her şey çok olumlu, ancak yeni yasa bazı uyarılar içeriyor. Yeni yasaya göre, bir yönetici "istisnai ve öngörülemeyen koşullar" altında çalışma saatleri dışında çalışanlarla hala iletişim kurabilir, ancak bunlar belirtilmediği için bazıları bunun kuralların bükülmesine yol açabileceğine dair korkular da dile getiriliyor...
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